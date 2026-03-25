JinkoSolar expande presença na Península Ibérica com um marco importante em Portugal

A JinkoSolar forneceu 423 MW de módulos fotovoltaicos (PV) de alta eficiência ao longo do ano, apoiando a transição em curso do país para as energias renováveis e a neutralidade carbónica.

Esta conquista destaca a crescente importância da JinkoSolar como parceiro tecnológico para projetos solares de grande escala, onde o desempenho, a fiabilidade e o baixo custo nivelado da energia (LCOE) são fundamentais. Portugal continua a emergir como um centro estratégico para a implantação solar em grande escala, impulsionado por uma forte irradiação, quadros políticos favoráveis e um investimento crescente em infraestruturas de rede.

Portugal tornou-se um mercado cada vez mais estratégico na região, impulsionado por recursos solares abundantes, desenvolvimentos regulamentares favoráveis e um investimento crescente em projetos de geração à escala de rede e de geração distribuída. «Alcançar 423 MW de entregas em Portugal é uma forte prova do nosso compromisso com o mercado ibérico», afirmou João Franca, Diretor de Vendas para Portugal na Jinko Solar. «Estamos orgulhosos de apoiar os nossos parceiros com tecnologia de ponta que não só satisfaz as expectativas de desempenho atuais, mas também garante a produção de energia sustentável nas próximas décadas.

Alimentar projetos de grande escala com módulos de última geração

O mais recente roteiro de produtos da JinkoSolar sublinha um claro foco em módulos bifaciais de alta potência, otimizados para aplicações de grande escala, onde a maximização da produção por área instalada se traduz diretamente num LCOE mais baixo.

De acordo com o roteiro de produtos da empresa para 2026, a série emblemática Tiger Neo 3.0 foi especificamente concebida para centrais solares de grande escala, oferecendo:

Potências de saída de até 670 W em configurações de grande escala, permitindo uma maior capacidade do sistema com menos módulos.

em configurações de grande escala, permitindo uma maior capacidade do sistema com menos módulos. Eficiências dos módulos que atingem até ~24,8% , entre as mais elevadas do setor.

, entre as mais elevadas do setor. Designs bifaciais de vidro duplo , aumentando a geração na face posterior e o rendimento total. Com um fator bifacial de 85 ± 5%, estes módulos estão entre os de melhor desempenho no mercado, permitindo ganhos mais significativos em ambientes de alto albedo.

, aumentando a geração na face posterior e o rendimento total. Com um fator bifacial de 85 ± 5%, estes módulos estão entre os de melhor desempenho no mercado, permitindo ganhos mais significativos em ambientes de alto albedo. Formatos de módulos otimizados (arquitetura de 66 células) alinhados com as dimensões padrão da indústria, adaptados para sistemas de montagem e logística à escala de rede.

Estes módulos foram concebidos para reduzir os custos do equilíbrio do sistema (BOS) e melhorar a eficiência da instalação — fatores-chave para a rentabilidade de projetos solares de grande escala.

O roteiro destaca também a evolução do Tiger Neo 2.0 para o 3.0, com módulos de grande escala anteriores já a atingirem uma potência de saída de até 735 W em designs de grande formato, demonstrando o esforço contínuo da JinkoSolar no sentido de alcançar uma maior densidade de potência e desempenho.

Concebido para condições reais de serviço

Para além dos produtos padrão, a JinkoSolar está também a desenvolver soluções específicas para cenários, adaptadas a ambientes complexos de serviços públicos. O roteiro inclui módulos especializados para:

Instalações offshore e costeiras , lidando com a corrosão e condições ambientais adversas graças a uma lista de materiais (BoM) especial.

, lidando com a corrosão e condições ambientais adversas graças a uma lista de materiais (BoM) especial. Regiões com poeira e elevada acumulação de sujidade , facilitando a autolimpeza do módulo, melhorando o desempenho em climas áridos e reduzindo os custos de OPEX.

, facilitando a autolimpeza do módulo, melhorando o desempenho em climas áridos e reduzindo os custos de OPEX. Regiões com ventos fortes e granizo , onde a solução Triple Advantage oferece cargas mecânicas reforçadas de até 6000/4000 Pa e maior resistência a granizo de grandes dimensões (até 45 mm), apresentando também a classificação de resistência ao fogo IEC Classe A.

, onde a solução oferece cargas mecânicas reforçadas de até 6000/4000 Pa e maior resistência a granizo de grandes dimensões (até 45 mm), apresentando também a classificação de resistência ao fogo IEC Classe A. Aplicações anti-encandeamento, reduzindo a luz refletida para mitigar o impacto visual — particularmente relevante para instalações perto de aeroportos, estradas e outras infraestruturas sensíveis onde o encandeamento pode afetar pilotos e condutores.

Estas inovações refletem uma mudança do fornecimento de módulos padrão para uma engenharia orientada para a aplicação, permitindo aos promotores otimizar o desempenho com base nas condições específicas do local.

Perspetivas: Expansão da energia solar na Península Ibérica e na Europa

Com uma base sólida em Portugal e em toda a Península Ibérica, a JinkoSolar está bem posicionada para acelerar o seu crescimento no segmento de grande escala. O modelo de fabrico verticalmente integrado da empresa e a cadeia de abastecimento global apoiam ainda mais a execução de grandes projetos em escala.

À medida que a Europa continua a expandir a sua capacidade de energia renovável, a JinkoSolar pretende desempenhar um papel central, fornecendo soluções de alta potência e baixo LCOE que satisfaçam as necessidades em evolução dos promotores de energia e investidores.

Ao combinar uma execução comprovada com inovação contínua, a empresa não só está a expandir a sua presença regional, como também a ajudar a moldar o futuro da implantação solar em grande escala em toda a Europa.