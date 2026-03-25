Justiça europeia contradiz a proposta do Regulamento da UE sobre Cibersegurança

A controvérsia sobre a restrição de fornecedores de alto risco nas redes de telecomunicações da União Europeia sofreu uma reviravolta devido a um parecer recente da Advogada-Geral do Tribunal de Justiça da UE, Tamara Ćapeta.

De acordo com o parecer emitido no processo C-354/24, Ćapeta sublinhou que, embora os governos possam restringir a utilização de fornecedores «de alto risco», estas decisões devem basear-se em provas concretas, e não em preocupações gerais sobre a segurança nacional, como o país de origem do fornecedor.

A decisão refere-se ao caso da Elisa Eesti AS, empresa pertencente ao grupo finlandês Elisa Corporation, que em 2022 solicitou autorização às autoridades estónias para utilizar equipamentos e programas da Huawei nas suas redes 2G-4G e 5G. As autoridades estónias consideraram que este equipamento representava um risco para a segurança nacional e classificaram-no como «de alto risco». Esta decisão foi contestada, e o Tribunal Administrativo de Tallin apresentou um pedido de decisão prejudicial ao Tribunal de Justiça da UE.

Nas suas conclusões, Tamara Ćapeta propôs que, embora os Estados-Membros possam excluir equipamentos por motivos de segurança nacional, qualquer decisão deve estar sujeita a controlo judicial e respeitar os princípios da proporcionalidade. A avaliação do risco de fornecedores de fora da UE deve ser específica, não baseada em suspeitas gerais. Este ponto põe em causa a proposta do Regulamento de Cibersegurança da UE (CSA2), que na sua exposição de motivos menciona a necessidade de «reduzir o risco das cadeias de abastecimento de TIC críticas que incluem entidades de países terceiros que suscitam preocupações de cibersegurança».

Ćapeta salientou também que, embora os governos possam recorrer à autorização prévia para bloquear equipamentos de alto risco, estas medidas representam, em princípio, uma restrição ao mercado interno e podem dificultar o acesso e a utilização de serviços de telecomunicações, tornando-os menos atrativos ou mais difíceis de utilizar. «As preocupações de segurança devem ser genuínas e baseadas num risco específico, não em suspeitas gerais nem em receios geopolíticos», afirmou.

Em relação a este caso, o meio de comunicação especializado em assuntos jurídicos «Courthouse News Service» dá a conhecer o testemunho de Andre Savin, professor de Direito na Copenhagen Business School, que salientou que o parecer estabelece barreiras de segurança, uma vez que os governos podem invocar motivos de segurança, mas «não podem escapar ao escrutínio da UE classificando algo como segurança nacional» sem cumprir os requisitos de proporcionalidade da legislação europeia.

Por seu lado, Scott Marcus, economista e especialista em telecomunicações do Centro de Estudos Políticos Europeus, comentou que o acórdão é significativo porque confirma que as autoridades devem avaliar se um equipamento específico representa um risco real para a segurança da rede, e alertou que «o custo adicional das estratégias de substituição total» de equipamentos poderá ser «muito superior ao que a maioria dos especialistas previu».

Espera-se uma decisão definitiva nos próximos meses, que determinará se as restrições à utilização de equipamentos da Huawei pela Elisa são compatíveis com a legislação da UE.