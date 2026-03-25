LALIGA posiciona a inovação como eixo estratégico para o futuro nas V Jornadas dos Clubes

Os clubes partilham experiências e analisam como continuar a melhorar os seus modelos de negócio, com especial ênfase na gestão comercial, na internacionalização, na monetização digital e na exploração de infraestruturas.

Além disso, realizaram-se sessões com clubes internacionais como o Eintracht Frankfurt, o Olympique de Lyon e o Kansas City Chiefs, que serviram de referência para as equipas da LALIGA, ao partilharem os seus modelos de negócio de sucesso.

Um dos momentos mais esperados foi a entrega dos Prémios da Oficina de Clubes, que reconheceram as iniciativas mais inovadoras em diferentes áreas. Nesta segunda edição, o RC Celta conquistou o primeiro lugar na categoria de Melhor Produto de Hospitalidade graças ao seu projeto Sky Marcador Club. O Atlético de Madrid recebeu o prémio na categoria de Melhor Evento pelo seu evento Madrid On Ice, a maior pista de gelo da Europa.

Na categoria de Melhor Ativação Internacional, o Real Betis foi premiado pelas ações relacionadas com a apresentação da sua camisola pré-jogo RBB x Naruto. Por sua vez, o Athletic Club arrecadou o prémio na categoria de Melhor Conteúdo Publicado nas redes sociais com o seu conteúdo durante a renovação do contrato de Nico Williams.

O Real Oviedo conquistou o primeiro lugar como Melhor Ação de Captação de Registos, pela sua participação nas filmagens do videoclipe «Centenário Melendi & Real Oviedo». E o Real Racing Club recebeu o primeiro prémio na categoria de Melhor Ativação com Patrocinador pela sua campanha «Doadores de Logótipo», que substituiu os patrocinadores na camisola por nomes de crianças que aguardam um transplante de órgãos.

O prémio mais especial, o Prémio José Luis Gil, foi atribuído ao RC Deportivo em reconhecimento à sua colaboração e compromisso notáveis com a indústria.

Além disso, foi também abordado o tema do impacto social do futebol, onde os clubes partilharam projetos que vão além do âmbito desportivo e que procuram gerar uma mudança positiva nas suas comunidades e na indústria em geral.

Com a inteligência artificial no centro das atenções, empresas tecnológicas como a Nvidia disponibilizaram aos clubes as ferramentas necessárias para tirar partido das novas tecnologias na tomada de decisões e na criação de novas fontes de receita. Além disso, debateu-se como estabelecer uma ligação com a Geração Z, um segmento cada vez mais importante no mundo do desporto.

Os seus promotores indicaram que a V Edição das Jornadas dos Clubes é fundamental para compreender a evolução do futebol profissional e a sua capacidade de se adaptar aos novos desafios do setor, apostando na inovação e na sustentabilidade como único caminho para um futuro mais profissional.