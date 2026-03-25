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L’Oréal nomeia nova diretora-geral para Portugal e Espanha

 ECO,

Joana Fleury vai dirigir a divisão de produtos profissionais para os dois países ibéricos. Liderava até agora a divisão do Brasil.

A L’Oréal acaba de nomear uma nova diretora-geral para a sua divisão de produtos profissionais para os mercados de Portugal e Espanha. Trata-se de Joana Fleury, que liderou a divisão do Brasil nos últimos três anos e está no grupo L’Oréal há 11 anos e também passou pela Unilever.

No Brasil, o quarto maior mercado de beleza a nível mundial, a operação da L’Oréal cresceu acima dos dois dígitos. Joana Fleury aumentou a quota de mercado, reforçando a presença em salões e expansão dos canais de distribuição (tanto em e-commerce e lojas físicas). O mesmo objetivo que traz para o mercado ibérico, de acordo com o comunicado da empresa.

A nova diretora-geral pretende reforçar a ligação direta aos profissionais do setor e identificar novas oportunidades de negócio conjuntas. A estratégia passa também por desenvolver equipas e apostar em modelos de liderança colaborativa, num contexto em que o grupo procura consolidar a sua posição num segmento altamente especializado e competitivo do mercado de beleza.

Joana Fleury, diretora-geral da L’Oréal produtos profissionais

 

“O nosso propósito é claro: elevar o reconhecimento do cabeleireiro como artista e reivindicar a profissão como essencial, que transcende a simples comercialização de produtos e serviços profissionais”, diz Joana Fleury, citada em comunicado pela L’Oréal. “Não acredito em lideranças ‘heroicas’, mas sim em capacitar primeiro o talento interno para multiplicar a nossa capacidade de impacto. E, para isso, também é fundamental compreender os mais jovens. Quero saber o que pensam, ligar-me à sua visão e ajudá-los a explorar todo o seu potencial”, afirma.

Em Portugal, Gonçalo Nascimento continua a ser o market director e country coordinator da L’Oréal em Portugal.

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