Lusíadas Saúde investe 30 milhões em hospital na Quinta da Beloura e cria 500 empregos

A Lusíadas Saúde vai abrir um novo hospital na Quinta da Beloura, em Sintra. O grupo privado de saúde prevê inaugurar ainda neste primeiro semestre o Hospital Lusíadas Beloura, que representa um investimento total de 30 milhões de euros e a criação de cerca de 500 postos de trabalho.

A nova unidade hospitalar insere-se no plano estratégico de expansão nacional da empresa e no objetivo de reforçar o acesso a cuidados de saúde na região da Grande Lisboa, abrangendo uma população de cerca de um milhão de pessoas dos concelhos de Sintra, Cascais e Oeiras.

O Hospital Lusíadas Beloura dispõe de uma área total de 9.500 metros quadrados distribuídos por quatro pisos, onde se encontram 41 gabinetes de consulta, três cadeiras de dentista, duas salas de bloco operatório, uma sala de pequena cirurgia para diversas especialidades cirúrgicas, 18 espaços de exames, meios complementares de diagnóstico e terapêutica, 27 camas para internamento e zona de atendimento sem marcação.

“Este hospital não é apenas um investimento em infraestruturas, é sobretudo um investimento na forma como cuidamos, prevenimos e acompanhamos todas as etapas da jornada de cada pessoa”, afirmou, em comunicado de imprensa, o presidente do conselho de administração e CEO do grupo Lusíadas Saúde. Vasco Antunes Pereira refere que é também um compromisso com a região lisboeta e com a “proximidade, qualidade e inovação” na prestação de cuidados de saúde.

A oitava unidade da Lusíadas Saúde na Grande Lisboa vai ter equipamentos tecnológicos modernos e permitir realizar mais de 100 mil consultas e mais de 4.000 cirurgias, segundo as estimativas da empresa.

Entre as especialidades clínicas disponíveis estarão Cardiologia, Anestesiologia, Cirurgia Geral, Cirurgia Vascular, Gastrenterologia, Ginecologia, Urologia, Pediatria, Medicina Interna, Medicina Geral e Familiar, Otorrinolaringologia, Oftalmologia, Pneumologia, Ortopedia, Neurocirurgia, Radiologia e Dermatologia.

O Hospital Lusíadas Beloura irá também incluir um centro de saúde da mesma marca e ficará ligado à rede de clínicas dentárias HeyDoc (com três consultórios) e à insígnia de serviços de apoio domiciliário Hug Lusíadas Home Care.