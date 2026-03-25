Madrid reduz os tempos de espera em fevereiro em todas as áreas dos cuidados de saúde

Os dados mais recentes do Serviço de Saúde de Madrid (Sermas), relativos ao mês de fevereiro, refletem uma melhoria generalizada na Comunidade de Madrid (CAM) nos tempos de espera pelos cuidados de saúde em todas as categorias de assistência: listas de espera cirúrgicas (LEQ), consultas externas e exames diagnósticos.

Embora o número total de doentes em espera estrutural tenha continuado elevado (85 669), o sistema de saúde madrileno conseguiu, em fevereiro, reduzir os tempos de espera e aumentar a atividade cirúrgica, dois fatores-chave para melhorar a assistência aos doentes que necessitam de uma intervenção.

Em fevereiro, foram realizadas 39 806 intervenções, mais 2 476 do que em janeiro (37 330). Este crescimento juntou-se ao forte aumento já registado durante o primeiro mês do ano, quando se passou de 32 465 para 37 330 operações (+4 865). No total, desde janeiro foram realizadas 7.341 intervenções adicionais, o que representa um aumento de cerca de 23%.

No que diz respeito aos tempos de espera para cirurgia, o tempo médio de espera estrutural diminuiu de 52,45 dias em janeiro para 48,92 em fevereiro, o que representa uma redução de mais de três dias. Além disso, a distribuição dos tempos de espera melhorou: a percentagem de doentes atendidos em menos de 30 dias aumentou de 36,88% para 45,59%, e o número de doentes com mais de 180 dias de espera diminuiu de 1.015 para 780. Este comportamento confirma uma melhoria não só nos tempos médios, mas também nos casos mais demorados, um dos principais indicadores de pressão do sistema.

CONSULTAS

No âmbito das consultas com especialistas, a evolução também apontou para uma melhoria em fevereiro, apesar do aumento da pressão assistencial, com 730 000 pacientes em espera estrutural. Ainda assim, verificou-se uma redução dos tempos de espera. O tempo médio de espera para uma primeira consulta baixou para 64,09 dias, contra os 69,45 de janeiro, o que representou uma redução de mais de cinco dias num único mês. Esta melhoria foi acompanhada, além disso, por um maior número de pacientes atendidos nas primeiras etapas e por uma redução moderada daqueles que ultrapassaram os 90 dias.

A redução dos tempos de espera nas consultas deveu-se ao aumento da atividade assistencial. O número de doentes atendidos em consultas externas registou um crescimento notável, passando de 338 059 em janeiro para 393 033 em fevereiro, ou seja, mais 54 974 atendimentos num único mês. Este aumento ocorreu num contexto de maior dinamismo do sistema, com um aumento tanto das admissões como das altas, que atingiram as 465 769. Por sua vez, a taxa de pacientes atendidos por cada 1 000 habitantes situou-se em 54,78, o que reforça a melhoria da capacidade de atendimento neste nível.

EXAMES DIAGNÓSTICOS

No caso dos exames diagnósticos e terapêuticos, os dados também refletiram, em fevereiro, uma redução dos tempos de espera. O tempo médio de espera diminuiu de 56,44 dias em janeiro para 53,45 dias em fevereiro, o que reforça a tendência de redução dos prazos de atendimento.

Também nesta categoria de assistência aumentou a atividade: o número de pacientes atendidos cresceu de forma notável em fevereiro, com mais 20 000, passando de 153 665 para 174 049, a par de um aumento significativo das entradas e saídas do sistema. Este aumento juntou-se ao já registado em janeiro, quando os pacientes atendidos passaram de 150 779 para 153 665. No conjunto, a atividade em exames diagnósticos cresceu desde janeiro em 23 270 pacientes, o que representa um aumento de 15,43%.

Apesar disso, a elevada pressão assistencial fez com que o total de doentes em lista de espera estrutural ultrapassasse ligeiramente os 191 000. No entanto, os dados apontam para uma melhoria na capacidade de resolução, com uma redução do tempo de espera previsto e um maior volume de processos atendidos.

HOSPITAIS

Neste cenário, os hospitais desempenham um papel fundamental na resolução das listas de espera na área da saúde. No que diz respeito às cirurgias, os menores tempos de espera em fevereiro foram registados pelo Hospital Universitário Geral de Villalba, com 10,98 dias de atraso médio, seguido pelo Hospital Universitário Rey Juan Carlos (13,75 dias), pela Fundação Jiménez Díaz (18,02 dias) e pelo Hospital Universitário Infanta Elena (21,62 dias).

Nas consultas externas, o padrão repetiu-se. Os menores tempos de espera foram também registados pelo Hospital Universitário Geral de Villalba (21,14 dias), pelo Hospital Universitário Infanta Elena (22,22 dias) e pela Fundação Jiménez Díaz (24,59 dias). Seguiram-se o Hospital Universitário Rey Juan Carlos (27,40 dias) e o Hospital Universitário de Torrejón (33,65 dias).

No que diz respeito aos exames diagnósticos, o Hospital Universitário de Torrejón liderou a classificação com 13,07 dias, seguido pelo Hospital Universitário Infanta Elena (18,60 dias) e pelo Hospital Central da Cruz Vermelha (19,49 dias). Destacaram-se também o Hospital Clínico San Carlos (22,37 dias) e o Hospital El Escorial (26,74 dias), com níveis de atraso moderados.

Os hospitais que ocupam os primeiros lugares em termos de eficácia e menores tempos de espera nas três categorias são centros de gestão público-privada, o que demonstra a boa capacidade dos hospitais público-privados em termos de eficiência, acessibilidade e capacidade de resposta num contexto de elevada pressão assistencial.