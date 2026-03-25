Maiores acionistas da bolsa de Lisboa encaixam 1,3 mil milhões em dividendos

⚡ ECO Fast Os maiores acionistas (cada um com 5% ou mais do capital de uma empresa) do PSI vão receber cerca de 1,28 mil milhões de euros em dividendos, representando 40% do total a distribuir.

As empresas do PSI planeiam pagar 3,1 mil milhões de euros em dividendos, um aumento de 2,25% em relação ao ano anterior, com 60% dos lucros a serem distribuídos.

Os acionistas estrangeiros, especialmente da China e Angola, receberão a maior parte dos dividendos, refletindo a forte presença de capital estrangeiro na bolsa portuguesa.

Os maiores acionistas da bolsa de Lisboa vão encaixar cerca de 1,28 mil milhões de euros em dividendos, correspondendo a 40% do total que as cotadas portuguesas se preparam para distribuir pelos investidores nas próximas semanas e meses, de acordo com os cálculos realizados pelo ECO.

Como o ECO revelou, as empresas do PSI vão pagar dividendos de 3,1 mil milhões de euros, mais 2,25% em relação ao ano anterior, prometendo distribuir pelos seus acionistas cerca de 60% dos lucros obtidos em 2025, que acabou por ser um ano muito positivo para a maioria das cotadas.

As contas mostram que mais de quatro em cada dez euros de dividendos vão para os bolsos dos maiores investidores – para este artigo consideramos os acionistas com uma participação igual ou superior a 5% do capital de uma empresa do PSI.

Esta lista é liderada pela família Soares dos Santos, que vai receber perto de 230 milhões de euros da Jerónimo Martins, a retalhista dona dos supermercados Pingo Doce e da qual controla mais de 56%.

Ainda assim, e refletindo o grande peso do capital estrangeiro na maior montra da bolsa nacional, a maior parte dos dividendos vai para fora do país.

Nota: Se está a aceder através das apps, carregue aqui para abrir o gráfico.

China e Angola recebem mais

Contas certas: os maiores acionistas portugueses incluindo as famílias Soares dos Santos, Azevedo ou Mota, entre outros, vão ter direito a aproximadamente 540 milhões de euros em dividendos (cerca de 42% dos dividendos atribuídos aos maiores acionistas); já os acionistas estrangeiros como a China Three Gorges (CTG), Fosun ou Sonangol, entre outros, levam para casa mais de 740 milhões (perto de 58%).

De resto, o segundo maior cheque será passado pela EDP à CTG: mais de 188,5 milhões de euros vão a caminho da elétrica estatal chinesa por conta da participação de 21,4% que detém na empresa de energia portuguesa. Pequim vai encaixar mais 26,5 milhões relativo ao dividendo que a State Grid vai receber da REN. Quanto a investidores chineses, a Fosun irá amealhar mais de 100 milhões do BCP e a China Communications Construction Company receberá pouco mais de 17 milhões da Mota-Engil

A lista segue com a Sonangol, que vai receber quase 180 milhões de euros em dividendos por via de duas participações relevantes que a petrolífera estatal angolana detém no PSI: o BCP vai entregar mais de 99 milhões e a Galp quase 80 milhões.

No que toca a Angola, terá ainda a receber 60 milhões em dividendos da operadora Nos, devido a uma participação de 26% que o Estado angolano está a disputar judicialmente com a empresária Isabel dos Santos.

Ou seja, os acionistas da China e Angola vão encaixar cerca de 330 milhões de euros e 240 milhões, respetivamente.

Além dos Estados de Angola e China, outro Estado também irá ‘lucrar’ com o seu investimento na bolsa de Lisboa: Portugal vai receber mais de 40 milhões da Galp através da Parpública.

Nota: Se está a aceder através das apps, carregue aqui para abrir o gráfico.

Famílias mais poderosas ganham 500 milhões

Entre as famílias portuguesas com maior peso no PSI, além da Soares dos Santos, a Amorim vai encaixar mais de 130 milhões de euros da Galp (97,3 milhões) e da Corticeira Amorim (33,3 milhões). E a Azevedo terá direito a um dividendo de 65,8 milhões da Sonae – não está contabilizado o dividendo da Nos, porque esse será pago à Sonaecom. A dividendos mais modestos vão ter direito a família Queiroz Pereira (42,4 milhões da Semapa), a família Mota (21,3 milhões da construtora Mota-Engil) e a famílias Champalimaud (3,75 milhões dos CTT.)

Contas feitas, as famílias mais poderosas vão ganhar perto de 500 milhões de euros em dividendos.