Morreu José Maria Ricciardi, o homem que pôs em causa o poder de Salgado

Faleceu José Maria Ricciardi, membro de um dos cinco ramos da família e antigo presidente do banco de investimento do grupo, apurou o ECO junto de fontes próximas da família. O homem que pôs em causa a liderança de Ricardo Salgado morreu na terça-feira, pelas 23h00, vítima de doença prolongada. Tinha 71 anos.

José Maria Ricciardi nasceu a 27 de outubro de 1954, filho do comandante António Luís Roquette Ricciardi e de Vera Maria Cohen do Espírito Santo Silva, sendo herdeiro de um dos cinco ramos da família Espírito Santo. Licenciou-se em Ciências Económicas na Universidade Católica de Lovaina e dedicou a sua carreira ao setor bancário, o negócio familiar. Foi administrador do Banco Espírito Santo, presidido por Ricardo Salgado, mas ficou sempre mais ligado ao braço de investimento do grupo, o BESI, de que foi presidente executivo entre julho de 2003 e 2016.

Quando o Grupo Espírito Santo começou a revelar fortes fragilidades, em 2013, José Maria Ricciardi assumiu-se como a voz dissonante dentro da família, contestando a liderança de Ricardo Salgado. O Banco Espírito Santo colapsou em agosto de 2014, com a resolução do Banco de Portugal. Ricciardi manteve-se à frente do BESI, liderando a venda ao chinês Haitong Bank.

Apesar de fazer parte da elite dirigente do grupo, o gestor distanciou-se dos acontecimentos que levaram à queda do BES. “Jamais me apercebi da realidade das contas da ESI [a holding internacional que era a cabeça do grupo, no Luxemburgo], a não ser em Novembro de 2013”, afirmou na comissão parlamentar de inquérito. Sustentou também que a venda de papel comercial da ESI aos balcões do BES, que deixou um grande número de lesados, não passou pela Direção Global de Risco que tutelara, apontando responsabilidades a outros administradores do banco.

Argumentou sempre que quando se apercebeu da fraude nas contas do BES tentou impedir a queda, mas já não foi a tempo. Acabou arrastado para o mesmo inferno reputacional. No julgamento do caso BES, Ricciardi endureceu o discurso sobre o primo e descreveu um banco capturado pela sua vontade pessoal. Disse ter alertado o então governador do Banco de Portugal, Carlos Costa, para a existência de “um banco dentro de um banco”.

Depois do colapso, Ricciardi tentou salvar o que podia do seu próprio capital simbólico. Liderou a venda do BESI ao grupo chinês Haitong, em 2015. Manteve-se como CEO até ao final de 2016.

Em 2021, numa entrevista ao Público, afirmou que “o melhor nome da banca portuguesa foi destruído” e disse que pretendia regenerar o nome Espírito Santo através de um novo banco digital.

José Maria Ricciardi foi também um influente sportinguista. Foi membro do conselho fiscal do Sporting durante vários anos e candidato à presidência do clube em 2018. A eleição foi ganha por Frederico Varandas.

Cinco frases que marcam um perfil

“Jamais me apercebi da realidade das contas da ESI a não ser em Novembro de 2013″;

“As minhas ações tinham toda a razão de ser”;

“O melhor nome da banca portuguesa foi destruído”;

“[Salgado] Era o único interlocutor” do BES com José Sócrates;

“[Salgado] Fazia tudo o que lhe apetecia e sobrava-lhe tempo”.

(notícia atualizada às 8h51)