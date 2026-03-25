Direto “Não chames acordo à tua derrota”. Irão contraria Trump e avisa que petróleo continuará alto
EUA transmitiram ao Irão um plano de 15 pontos para pôr fim ao conflito, exigindo que entregue todo o combustível nuclear enriquecido que tem e mantenha aberto o Estreito de Ormuz,
Donald Trump está convencido de que Teerão e Washington vão “chegar a um acordo” no âmbito das conversações que o Presidente norte-americano afirma estar a manter com a República Islâmica, onde se verificou “uma mudança no regime”.
No entanto, embora reconheça ter mantido alguns contactos indiretos com a Casa Branca, o Irão rejeita categoricamente haver qualquer tipo de negociação.
Acompanhe aqui os últimos desenvolvimentos da guerra no Médio Oriente.
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