“Não chames acordo à tua derrota”. Irão contraria Trump e avisa que petróleo continuará alto

Donald Trump está convencido de que Teerão e Washington vão “chegar a um acordo” no âmbito das conversações que o Presidente norte-americano afirma estar a manter com a República Islâmica, onde se verificou “uma mudança no regime”.

No entanto, embora reconheça ter mantido alguns contactos indiretos com a Casa Branca, o Irão rejeita categoricamente haver qualquer tipo de negociação.

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