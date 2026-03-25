Ataque ao Irão

Direto “Não chames acordo à tua derrota”. Irão contraria Trump e avisa que petróleo continuará alto

  • ECO
  • 7:30

EUA transmitiram ao Irão um plano de 15 pontos para pôr fim ao conflito, exigindo que entregue todo o combustível nuclear enriquecido que tem e mantenha aberto o Estreito de Ormuz,

Donald Trump está convencido de que Teerão e Washington vão “chegar a um acordo” no âmbito das conversações que o Presidente norte-americano afirma estar a manter com a República Islâmica, onde se verificou “uma mudança no regime”.

No entanto, embora reconheça ter mantido alguns contactos indiretos com a Casa Branca, o Irão rejeita categoricamente haver qualquer tipo de negociação.

Acompanhe aqui os últimos desenvolvimentos da guerra no Médio Oriente.

 

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