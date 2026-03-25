Seguradoras

Nelson Machado passa a administrador não executivo do Millennium Ageas

O histórico protagonista nos seguros de vida e na bancassurance do grupo Ageas vai deixar funções executivas e passa a administrador não executivo na holding Millennium bcp Ageas.

O administrador do Grupo Ageas Portugal, Nelson Bessa Machado, vai deixar funções executivas e será administrador não executivo da Millennium bcp Ageas, holding detentora da Ocidental Vida e da Ageas Pensões, uma associação com participação maioritária de 51% do grupo segurador belga.

Entre Miguel Maya, CEO do Millennium bcp e Luís Menezes, CEO da Ageas, Nelson Machado fez a sua última aparição enquanto executivo há duas semanas, durante o Encontro Comercial de Bancassurance que juntou profissionais dos dois grupos.

Esta alteração, ainda sujeita a aprovação pela ASF, foi comunicada este mês e significa “sair do dia-a-dia” da gestão do grupo Ageas Portugal como comentou Nelson Machado a ECOseguros.

Nelson Machado é considerado um dos principais dinamizadores de seguros e pensões em Portugal e há muito lutador para uma consciencialização sobre a necessidade de produtos alternativos à segurança social para captação e valorização de poupanças de forma a responder às inevitáveis quebras de rendimento na reforma para quem depender apenas da segurança social pública.

Também foi forte apoiante da venda de produtos seguradores aos balcões dos bancos e hoje a Ocidental Vida e o Millennium bcp são líderes na venda de produtos vida e pensões através de rede bancária.

Desempenhou diversos cargos de Direção no Grupo Millennium bcp desde 1982, como administrador do Banca Millennium na Grécia e administrador do Millennium bcp. Ainda desempenhou funções de CEO e Vice-presidente do ActivoBank. Em julho 2016, integrou os quadros da Ageas, ocupando o cargo de Chief Life & Bancassurance Officer do Grupo Ageas Portugal e também membro da Comissão Executiva do Grupo.

Completando 66 anos e 9 meses – a idade de reforma estabelecida para 2026 – no próximo dia 15 de junho, a mudança de função de Nelson Machado foi divulgada no Encontro Comercial 2026 de Bancassurance em que estiveram presentes os CEO dos parceiros: Miguel Maya, CEO do Grupo Millennium bcp e Luís Menezes, CEO da Ageas Portugal.

Luís Menezes refere-se a Nelson Machado como “um profissional de excelência, experiente e conhecedor, mas acima de tudo um extraordinário colega, um mentor e “people grower”, e homem apaixonado pela vida – não só por seguros Vida, mas acima de tudo pela vida”.

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