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Nuno Serra Santos é o novo diretor-geral do El Corte Inglés Portugal

  • ECO
  • 20:48

A liderança do El Corte Inglés em Portugal muda de mãos, com Nuno Serra Santos a suceder a Enrique Hidalgo Miralles no cargo de diretor-geral.

Nuno Serra Santos é o novo diretor-geral do El Corte Inglés Portugal. A nomeação foi anunciada esta quarta-feira depois de aprovada pelo conselho de administração do grupo El Corte Inglés, presidido por Cristina Álvarez, e do parecer favorável da comissão de nomeações e retribuições.

Enrique Hidalgo Miralles, novo Diretor de Vendas Grupo El Corte Inglés, com Nuno Serra Santos, o mais recente diretor-geral do El Corte Inglés Portugal.

Nuno Serra Santos, que até agora era diretor da Loja de Lisboa, passa então a liderar uma operação que inclui dois armazéns, seis supermercados, dois centros de distribuição e um outlet.

A mudança acontece depois da saída de Enrique Hidalgo Miralles, que deixa Portugal para assumir a direção de vendas do grupo espanhol, abrangendo tanto Espanha como Portugal.

O grupo quer ainda investir cerca de 650 milhões na remodelação das lojas, no reforço das capacidades tecnológicas e logísticas do grupo e na expansão dos negócios.

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