Nuno Serra Santos é o novo diretor-geral do El Corte Inglés Portugal. A nomeação foi anunciada esta quarta-feira depois de aprovada pelo conselho de administração do grupo El Corte Inglés, presidido por Cristina Álvarez, e do parecer favorável da comissão de nomeações e retribuições.

Nuno Serra Santos, que até agora era diretor da Loja de Lisboa, passa então a liderar uma operação que inclui dois armazéns, seis supermercados, dois centros de distribuição e um outlet.

A mudança acontece depois da saída de Enrique Hidalgo Miralles, que deixa Portugal para assumir a direção de vendas do grupo espanhol, abrangendo tanto Espanha como Portugal.

O grupo quer ainda investir cerca de 650 milhões na remodelação das lojas, no reforço das capacidades tecnológicas e logísticas do grupo e na expansão dos negócios.