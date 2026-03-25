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“O Cuidado é o Melhor Caminho” junta Zurich e Prevenção Rodoviária Portuguesa

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A campanha, desenvolvida internamente, materializa-se em 340 outdoors da rede da PRP, distribuídos pelas entradas e saídas de mais de 120 localidades, nos canais digitais da Zurich e na rádio.

A Zurich Portugal e a Prevenção Rodoviária Portuguesa (PRP) renovam a sua parceria e trazem de volta às estradas a campanha “O Cuidado é o Melhor Caminho. Para que tudo corra bem”. A iniciativa, que decorre ao longo de 2026, pretende reforçar o compromisso das duas entidades em promover uma cultura de maior responsabilidade e prudência nas estradas portuguesas.

A campanha, segundo explicado em comunicado, surge como resposta ao problema da sinistralidade rodoviária. De acordo com dados da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR), de 27 de janeiro de 2025 a 26 de janeiro de 2026, registaram-se mais de 147 mil acidentes que provocaram 467 mortos e mais de 2.800 feridos graves.

Fatores como a distração ao volante, o excesso de velocidade e a falta de civismo, juntamente com as novas dinâmicas de mobilidade urbana — com o aumento das bicicletas e das trotinetes nas estradas, sobretudo nas grandes cidades –, exigem uma resposta adaptada e focada na prevenção“, argumentam as duas entidades.

Com mensagens simples como “Quem vai com calma, chega melhor” ou “Quem vai com cuidado, vê melhor”, esta ação “adota uma abordagem simples e positiva, reforçando que uma atitude tolerante e respeitadora torna a circulação nas estradas mais segura e contribui diretamente para a redução do número de vítimas de acidentes”, explicam.

“Na Zurich, lidamos diariamente com o impacto devastador que os acidentes têm na vida das pessoas e das suas famílias. Este não é apenas um desafio financeiro para o setor segurador: é um flagelo social. Acreditamos que, ao promover ativamente comportamentos responsáveis na estrada, em parcerias com entidades como a PRP, estamos a cumprir o nosso papel de agentes de mudança e a contribuir para um futuro mais seguro para todos”, defende Rosário Lima, chief claims officer da Zurich Portugal.

Emília Sanches, diretora de Marketing da seguradora, acrescenta que “esta campanha reflete o compromisso contínuo da Zurich em proteger vidas, indo além do simples papel de seguradora. Ao lado da Prevenção Rodoviária Portuguesa, queremos inspirar condutores e peões a adotarem atitudes mais responsáveis, demonstrando que o cuidado no trânsito começa em cada um de nós”.

Por sua vez, Alain Areal, presidente da Prevenção Rodoviária Portuguesa, destaca que “Portugal é o 6.º país da União Europeia com pior desempenho em sinistralidade rodoviária grave, com custos socioeconómicos que representam cerca de 3% do PIB nacional. O comportamento humano está na origem da maioria dos acidentes, tornando urgente uma mobilização coletiva para promover comportamentos seguros”.

Presente de norte a sul do país, em todos os distritos de Portugal continental, esta campanha, desenvolvida internamente pelas duas entidades, materializa-se em 340 outdoors da rede PRP, distribuídos pelas entradas e saídas de mais de 120 localidades, em vias cuja velocidade máxima de circulação é de 50 km/hora. Além disso, estará presente nos canais digitais da Zurich, e também na rádio, no programa Café da Manhã da RFM.

  • A campanha da Zurich Portugal e Prevenção Rodoviária Portuguesa regressa com 340 outdoors em 18 distritos
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