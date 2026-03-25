«O sambenito», um símbolo da Inquisição que continua vivo cinco séculos depois na linguagem quotidiana

O historiador Manuel Peña Díaz apresenta «El sambenito. História quotidiana da Inquisição», uma obra que revela como um dos símbolos mais temidos da Inquisição espanhola transcendeu a sua época, passando a fazer parte do linguagem quotidiano de milhões de falantes de espanhol cinco séculos depois.

Publicado pela El Paseo Editorial, o livro apresenta uma tese central: a Inquisição não deixou apenas um legado institucional ou histórico, mas também cultural e linguístico, que continua presente em expressões habituais como «colgar o sambenito» ou «tirar a manta».

Longe de se centrar nos autos-de-fé ou na imagem mais espetacular do Santo Ofício, Peña Díaz aborda o fenómeno a partir da história social e cultural, colocando o foco na vida quotidiana. O sambenito — a peça de vestuário que identificava publicamente os condenados — tornou-se um elemento omnipresente em praças, igrejas e espaços públicos, mas também na mentalidade coletiva da época.

Segundo explica o autor, a sobrevivência da Inquisição não se deveu apenas ao medo ou à repressão, mas a um equilíbrio complexo entre aceitação social, convicção religiosa e crítica. «Muitos acreditavam sinceramente nela, enquanto outros a questionavam ou até a ridicularizavam», o que contribuiu para consolidar o seu impacto cultural a longo prazo.

A obra, baseada em fontes inquisitoriais, notariais, literárias e locais — muitas delas inéditas —, oferece uma visão inovadora do fenómeno inquisitorial, afastando-se das abordagens tradicionais centradas na instituição para explorar a sua influência na vida quotidiana e na construção do imaginário coletivo.

Professor catedrático de História Moderna na Universidade de Córdoba, Peña Díaz é considerado um dos maiores especialistas em Inquisição, censura e cultura escrita em Espanha. Entre os seus trabalhos anteriores destacam-se estudos sobre a censura no Século de Ouro e as práticas culturais da época.

«El sambenito» já se encontra disponível nas livrarias desde março de 2026 e destina-se a um público alargado interessado na história de Espanha e em compreender como os símbolos do passado continuam a moldar o presente.