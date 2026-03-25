OpenAI abandona gerador de vídeos e apanha Disney de surpresa

Criadora do ChatGPT confirmou que a aplicação Sora vai ser descontinuada, para se focar noutros negócios mais rentáveis. Disney era parceira e foi apanhada de surpresa.

A OpenAI confirmou esta quarta-feira que vai desligar a aplicação do Sora, um popular serviço de geração de vídeos com inteligência artificial (IA). A aplicação tinha sido lançada há seis meses, pelo que a decisão apanhou os utilizadores de surpresa… e também a Disney, com a qual a OpenAI tinha uma parceria focada nesta ferramenta, anunciada há apenas três meses.

“Estamos a dizer adeus à app Sora. A todos os que criaram com o Sora, partilharam-no, e criaram uma comunidade à volta dele: obrigado. O que fizeram com o Sora teve significado e sabemos que esta notícia é uma desilusão. Iremos partilhar mais detalhes em breve, incluindo o calendário para a aplicação e a API e detalhes sobre como preservar o vosso trabalho”, lê-se na curta nota, assinada pela “equipa do Sora”, publicada na rede social X.

O Sora é um modelo de IA especializado em gerar vídeos realistas e foi originalmente lançado no final de 2024, progressivamente integrado no ChatGPT. Mas, em setembro de 2025, a empresa gerida por Sam Altman decidiu autonomizar a ferramenta numa aplicação móvel, oferecida em separado para Android e iOS.

O comunicado desta quarta-feira faz referência ao fim da aplicação, mas a imprensa internacional, incluindo a BBC e a Reuters, avançam que a decisão é total. Isto é, a OpenAI vai mesmo descontinuar o serviço, para se focar em áreas mais rentáveis, como a robótica, para “ajudar as pessoas a resolver tarefas físicas e do mundo real”, disse fonte oficial à estação britânica.

Disney à procura de novo parceiro

Esta decisão abrupta da OpenAI deita por terra a parceria que firmou há apenas três meses com a Disney, através da qual a empresa do rato Mickey investiu mil milhões de dólares na criadora do ChatGPT. Esse acordo chegou a ser descrito como um ponto de viragem para a indústria audiovisual, exposta aos riscos da automação e de violações dos direitos de autor.

Ao abrigo do acordo, os utilizadores do Sora passaram a poder gerar vídeos com personagens do universo da produtora, incluindo das sagas Star Wars, Pixar e Marvel. O produto final apresenta uma marca de água para tornar clara a distinção.

Segundo a Reuters, a Disney foi apanhada de surpresa pela decisão. Mas fonte oficial disse à BBC que “respeita a decisão da OpenAI de deixar o negócio da geração de vídeo e mudar as suas prioridades”. Vai agora procura outro parceiro de IA para encontrar formas de usar a tecnologia sem violar direitos de autor.

A geração de vídeos com IA a partir de pedidos em texto é uma tecnologia generativa que consome grandes quantidades de recursos de computação. Em fevereiro, o ChatGPT alcançou 900 milhões de utilizadores ativos por semana. A popularidade das ferramentas da empresa têm levado Altman a procurar assinar cada vez mais contratos multimilionários com empresas de cloud, como a Microsoft e mais recentemente a Amazon Web Services (AWS).