Pedido de preços para Seguros Multirriscos quase duplicou

Em janeiro e fevereiro de 2026, o número de pedidos de cotação de seguros Multirriscos Habitação (MRH) aumentou para quase o dobro, quando comparado com o período homólogo do ano anterior, revelam dados da Mudey, insurtech portuguesa que reúne seguros de cerca de 20 seguradoras a operar em Portugal.

Segundo a Mudey, o aumento da procura por pedidos de preços para efetuar MRH está ligado aos efeitos das tempestades do início de 2026 que “trouxeram o tema dos seguros de casa de volta ao debate mediático e às preocupações dos portugueses”.

Na plataforma da Mudey, onde é possível ver diferentes opções de seguro, o número de pedidos de cotação para MRH aumentou 96% nos primeiros dois meses do ano, comparando ao igual período de 2025.

Entre as coberturas adicionais mais solicitadas, destacam-se os danos por água, presentes em 89% das simulações, e os riscos elétricos, incluídos em 80%, frequentemente pedidos em conjunto.

No caso da cobertura de fenómenos sísmicos, os dados mostram diferenças relevantes consoante a localização do imóvel. Nas zonas de maior risco, como Lisboa, Setúbal e Faro, 72% dos clientes pedem a inclusão desta proteção, enquanto nas restantes zonas do país essa percentagem desce para 53%.

“Apesar do interesse nas coberturas de Fenómenos Sísmicos, o número de simulações com esta proteção é significativamente superior à sua contratação real”, explica Ana Teixeira, cofundadora da Mudey, “isto indica que muitos consumidores reconhecem o risco, mas acabam por abdicar quando o impacto no valor final se torna mais evidente”, conclui.

Os dados da mediadora de seguros portuguesa e 100% digital mostram que o capital médio segurado, isto é, o valor máximo que a seguradora paga para reparar ou reconstruir a casa em caso de sinistro, é de 233.601 euros e que o cliente-tipo que procura este seguro tem entre 30 e 59 anos, faixa etária que representa 83% dos pedidos.

Lançado inquérito nacional para estudar seguro multirriscos

Para aprofundar os dados sobre a perceção dos consumidores em relação ao Seguro Multirriscos Habitação, a Mudey acaba de lançar um inquérito a nível nacional. O estudo pretende perceber não só o que os portugueses sabem sobre o tema, mas também a utilização que fazem do seguro da casa, incluindo a perceção do valor, risco e obrigatoriedade, motivos de contratação, grau de confiança e satisfação.

O inquérito online é aberto a todos os residentes em Portugal com mais de 18 anos, independentemente de viverem em moradia ou apartamento, em casa própria ou arrendada, de terem ou não seguros contratualizados. Para responder clique aqui.