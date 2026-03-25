PLMJ assessora Actium Capital na aquisição do edifício Castilho 165 à Tristan Capital Partners

A PLMJ assessorou a Actium Capital, sociedade de investimento e consultoria portuguesa, na aquisição à Tristan Capital Partners, gestora de investimentos imobiliários, do edifício Castilho 165, em Lisboa.

A equipa da PLMJ que assessorou a Actium Capital em todas as fases da aquisição, foi liderada por Ricardo Reigada Pereira, sócio e co-coordenador da área de Imobiliário e Turismo, e contou com os advogados da mesma área, Hélder Santos Correia, associado coordenador, Pedro Marques da Costa, associado, e Rosário Madureira, advogada-estagiária, bem como com o apoio do associado coordenador, Luís Miguel Vasconcelos, da equipa de Bancário e Financeiro e de Mercado de Capitais.

O edifício de escritórios Castilho 165, em Lisboa, foi adquirido pela Actium Capital através de uma operação estruturada sob a forma de ‘share deal’. Este era o último ativo do Vision Portfolio, detido pelo fundo Curzon Capital Partners 5 Long-Life (CCP 5 LL), gerido pela Tristan Capital Partners, e a sua venda foi concluída pela Norfin Serviços.

Adquirido em 2019 pela Tristan Capital Partners, o Vision Portfolio incluía sete edifícios de escritórios em Lisboa (Almirante Reis 65, Berna 54, Defensores de Chaves 45, Alto das Amoreiras, República 59, Forte 12 e Castilho 165), totalizando uma área de cerca de 38.000 metros quadrados (m2).