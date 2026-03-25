Portugal com PIB por habitante de 81% da média da UE em 2025

O PIB – Produto Interno Bruto por habitante de Portugal, expresso em paridades de poder de compra (PPC), foi de 81% da média da União Europeia (UE) em 2025, divulga esta quarta-feira o Eurostat.

De acordo com os dados preliminares para 2025, o PIB per capita expresso em PPC – para contabilizar as diferenças nos níveis de preços – variou entre 68% da média da UE na Grécia e na Bulgária e 239% no Luxemburgo.

A média da UE situou-se em cerca de 41.600 euros em termos de poder de compra, sendo o ponto de referência comum face ao qual todos os países da UE são medidos.

Dos 27 Estados-membros, apenas ficou acima da média da UE em 2025 um grupo que representava cerca de 34% da população total da UE: Luxemburgo, Irlanda, Países Baixos, Dinamarca, Áustria, Alemanha, Bélgica, Suécia, Malta e Finlândia.

França, Chipre, Itália, República Checa, Espanha e Eslovénia ficaram todas 10% abaixo da média da UE, enquanto a Lituânia, Portugal e a Polónia ficaram cerca de 10 a 20% atrás.

O nível mais baixo de PIB per capita foi registado na Bulgária e na Grécia, 32% abaixo da média da UE, e na Letónia, 29% abaixo.