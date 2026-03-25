PS acusa Governo de “mais um incumprimento” na requalificação do Hotel Turismo da Guarda

A deputada do PS Aida Carvalho, eleita pelo círculo da Guarda, considerou esta quarta-feira que o novo adiamento da requalificação do Hotel Turismo, naquela cidade, é “um incumprimento flagrante” das promessas do Governo.

“É inaceitável o novo adiamento da requalificação do Hotel Turismo da Guarda, que configura mais uma situação de incumprimento flagrante das promessas do Governo”, critica a deputada socialista em comunicado enviado à agência Lusa.

Aida Carvalho lembra que, no dia 16 de março, em resposta à deputada do PSD Dulcineia Catarina Moura, numa audição na Assembleia da República, o secretário de Estado do Turismo tinha anunciado que o concurso para a requalificação daquela infraestrutura iria ser lançado na segunda-feira, o que não aconteceu.

“Perante a afirmação da semana passada por parte do Secretário de Estado, estamos perante mais um episódio que reforça o padrão de anúncios sem seguimento, que não passou de uma data prometida sem base real”, constata a parlamentar. A deputada do círculo da Guarda diz que este adiamento é “mais uma promessa vaga deste Governo de propaganda, que trabalha para as redes sociais, onde apenas as datas das publicações são verdade, enganando sucessivamente a população da Guarda e da região”.

“O Hotel Turismo representa um ativo estratégico para o turismo e a economia local, mas continua refém de compromissos eleitorais sem execução efetiva”, afirma. Aida Carvalho exige, por isso, “transparência total” sobre o novo modelo de investimento, “prazos realistas e garantias de arranque das obras”.

“A credibilidade do Executivo está em causa perante uma população que merece soluções concretas, não soundbites virais”, conclui. Em novembro de 2025, a deputada do PS já tinha dirigido uma pergunta ao Governo sobre o futuro do Hotel Turismo para questionar o calendário das obras após a revogação do contrato com a ENATUR.

Na altura, a resposta oficial confirmou a revogação do arrendamento entre o Turismo de Portugal e a ENATUR, mas não foram indicados prazos concretos para a intervenção, “deixando o processo num limbo”.

Em janeiro de 2024, a ENATUR apresentou o projeto de reabilitação, num investimento de 8 milhões de euros, que faria renascer o Hotel Turismo da Guarda como Pousada de 4 estrelas, com 77 camas. Em julho desse ano, o Secretário de Estado do Turismo anunciou que as obras iriam ter início o mais tardar até janeiro de 2025.