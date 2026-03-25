Puig contrata Goldman Sachs para assessorar em negócio com Estée Lauder

A Goldman Sachs e o escritório de advogados Hogan Lovells foram contratados pela empresa espanhola, detentora da Jean Paul Gaultier, para analisar os termos de uma eventual fusão com a Estée Lauder.

A Puig contratou o Goldman Sachs e o escritório de advogados Hogan Lovells para analisar uma eventual fusão com a Estée Lauder, avançou esta quarta-feira o jornal espanhol Expansión. O mercado tenta perceber, neste momento, se a operação é exequível do ponto de vista financeiro, jurídico e acionista. A Estée Lauder e a Puig, detentora de marcas como Jean Paul Gualtier, confirmaram na segunda-feira que estão em conversações sobre uma potencial combinação de negócios. Não existe decisão final nem qualquer acordo assinado.

De acordo com o jornal espanhol, a Cuatrecasas está também a apoiar a Puig em alguns aspetos da operação. O Expansión refere ainda que o conselho de administração poderá ganhar peso caso membros ligados à família tenham de se abster em matérias em que sejam considerados parte interessada. Em paralelo, José Manuel Albesa, novo CEO da empresa, deverá ser proposto para o conselho na assembleia geral de maio, mantendo-se como presidente executivo Marc Puig, descendente do fundador da empresa, Antonio Puig.

Em bolsa, a reação inicial foi favorável para a Puig, cujas ações subiram mais de 10% após a confirmação das conversações, enquanto a Estée Lauder recuou perto de 8%.

A complexidade do eventual negócio resulta também da estrutura de capital das duas empresas, que preserva o controlo das famílias fundadoras através de classes de ações com direitos de voto diferenciados, como tem sido assinalado por analistas e investidores. Em bolsa, a reação inicial foi favorável para a Puig, cujas ações subiram mais de 10% após a confirmação das conversações, enquanto a Estée Lauder recuou perto de 8%, refletindo dúvidas sobre o encaixe estratégico e o custo de uma operação desta dimensão, no momento em que a empresa está a fazer uma restruturação.

A fusão dos dois grupos — a Estée Lauder mais vocacionada para a cosmética, a Puig mais vocacionada para a perfumaria — formaria o terceiro maior grupo do setor, atrás da L’Oréal e da Galderma, com um valor estimado de 35 mil milhões de euros.