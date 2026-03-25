QSP traz Roubini ao Porto. Cimeira prevê 3.500 participantes e impacto de sete milhões

O QSP Summit, evento dedicado à gestão, ‘marketing’ e estratégia empresarial, quer reunir no verão 3.500 participantes no Porto e em Matosinhos, num evento que este ano vai contar com a presença do economista Nouriel Roubini.

A 19.ª edição do QSP Summit arranca em 30 de junho, no Porto, e prolonga-se pelos dias 1 e 2 de julho, na Exponor em Matosinhos, num evento que pretende juntar 3.500 participantes e 100 oradores, nacionais e internacionais, e que poderá ter um impacto na economia de sete milhões de euros.

Os números foram adiantados à Lusa por Rui Ribeiro, presidente executivo (CEO) da QSP, que revelou que o cabeça de cartaz do evento deste ano será o economista norte-americano Nouriel Roubini, conhecido por ter antecipado a crise financeira de 2008.

“Num momento particularmente desafiante para a economia mundial – marcado por incerteza, transformação acelerada e redefinição de paradigmas – sentimos a responsabilidade de trazer uma voz altamente credível, independente e com capacidade comprovada de antecipação”, avança Rui Ribeiro.

“Roubini é um dos maiores especialistas internacionais em economia e finanças, amplamente reconhecido pelo seu caráter visionário e por ter antecipado a crise financeira de 2008”, justificou o CEO da QSP, empresa que organiza o QSP Summit.

O economista, conhecido nos mercados como o “profeta da desgraça”, irá fazer uma intervenção individual na conferência e vai participar ainda num debate com o ex-ministro da Economia Pedro Reis.

Além dos oradores e visitantes, na edição deste ano, Rui Ribeiro conta com a participação de 130 marcas e empresas na área de exposição da conferência, o que vai ajudar a potenciar o impacto económico do evento.

“O impacto do QSP Summit na região Norte, e em particular no Porto e em Matosinhos, é profundamente relevante, tanto do ponto de vista económico como estratégico e reputacional. Na edição anterior, ultrapassou os sete milhões de euros em Portugal”, de acordo com os cálculos da organização.

Para este ano, a organização “espera atingir ou mesmo superar este valor”.

“Este impacto é amplificado pelo facto de mais de 80% dos fornecedores e parceiros serem locais (…) A forte procura gerada pelo evento traduz-se também em níveis de ocupação hoteleira extremamente elevados durante a semana do QSP Summit, e num aumento significativo da atividade em setores como restauração, transportes e comércio”, explicou Rui Ribeiro.

O evento decorre de 30 de junho a 02 de julho no Porto e em Matosinhos.