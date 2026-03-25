Rui Cristina investigado. “Não vou gastar dinheiro com a etnia cigana enquanto tenho os albufeirenses com necessidades de casa”

O presidente da Câmara de Albufeira está a ser investigado devido a suspeitas de crimes de discriminação racial e incitamento ao ódio, avançou a CNN ao final da manhã desta quarta-feira. Com um mandato do Ministério Público de Évora, as autoridades têm ordem para apreensão de suportes digitais na autarquia, noticiou o canal televisivo.

Em causa estarão declarações de Rui Cristina, ex-vereador da Câmara de Loulé pelo PSD (desvinculou-se do partido em janeiro de 2024 para ser candidato à Assembleia da República pelo Chega) e vencedor das autárquicas em Albufeira pelo partido de André Ventura, quando foi eleito para o primeiro mandato. Na primeira reunião da Assembleia Municipal, menos de um mês após a tomada de posse, o autarca foi perentório a afirmar que, consigo a presidente do município, a comunidade cigana está em segundo plano, face “a nós, que pagamos impostos e temos necessidades”.

Respondendo a um munícipe sobre a falta de pagamento de rendas por inquilinos da Câmara, designados de “esta gente”, Rui Cristina não poupou nas palavras: “Não vou gastar dinheiro com a etnia cigana enquanto eu tenho os albufeirenses com necessidades de casa”.

A situação iniciou-se com a interpelação feita por um munícipe sobre o que considerava “um problema na Quinta da Palmeira” que “o outro executivo não teve a capacidade de resolver”, e que o cidadão descrevia como “casas alugadas aos ciganos em que essa gente paga por um T1 um euro de renda, T2 um euro de renda, T3 e T4 dois euros de renda. Não pagam água nem manutenção”.

A intervenção do munícipe e a resposta do autarca surgem num vídeo colocado pelo próprio eleito do Chega na sua conta da rede social Facebook no dia seguinte, a 27 de novembro. Este vídeo surge concentrado em minuto e meio apesar de, entre a interpelação do munícipe e a resposta do autarca terem passado 40 minutos na reunião. No Facebook, este é, de longe, o post com mais visualizações, comentários e reações pelo menos desde que Rui Cristina se anunciou candidato.

Abordando o espólio de terrenos municipais, Rui Cristina questionou a construção de “habitação social” num terreno com vista mar detido pela autarquia e de um outro junto a uma antiga lixeira, junto à estação de transferência da Algar: