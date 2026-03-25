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Seguro convoca primeiro Conselho de Estado para 17 de abril sobre Segurança e Defesa

  • Lusa
  • 10:01

Na campanha, o socialista defendeu o reforço da "autonomia estratégica" do país nesta área para haver "melhores meios e mais eficientes", além de planos anticorrupção para o investimento a ser feito.

O Presidente da República, António José Seguro, convocou para 17 de abril o seu primeiro Conselho de Estado, que terá como tema segurança e defesa, como já tinha sido anunciado durante a campanha.

“O Presidente da República convocou o Conselho de Estado para o próximo dia 17 de abril, pelas 15h00, no Palácio de Belém, tendo como tema ‘segurança e defesa’, pode ler-se no site da Presidência da República.

Este Conselho de Estado acontece já depois da primeira Presidência Aberta de Seguro, que acontecerá entre 6 e 10 de abril.

No debate para a segunda volta das presidenciais, Seguro tinha adiantado que, se fosse eleito, o primeiro Conselho de Estado que iria convocar seria para “debater a questão da segurança e da defesa”, e disse também querer discutir o tema com os chefes militares e ouvir os partidos para “manter o consenso nacional”.

O socialista considerou que a “Europa e Portugal têm de reforçar a sua autonomia estratégica” nesta área para ter “melhores meios, mais eficientes” para se proteger e defendeu planos anticorrupção para o investimento que vai ser feito.

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