Crédito à Habitação

Taxas Euribor descem em todos os prazos

  • Lusa
  • 11:18

Esta quarta-feira, as taxas Euribor desceram em todos os prazos: a três meses para 2,135%, a seis meses para 2,518% e a 12 meses para 2,812%.

A taxa Euribor desceu esta quarta-feira a três, a seis e a 12 meses em relação a terça-feira, depois de nos dois prazos mais longos ter subido na véspera para máximos desde janeiro de 2025 e setembro de 2024. Com estas alterações, a taxa a três meses, que baixou para 2,135%, continuou abaixo das taxas a seis (2,518%) e a 12 meses (2,812%).

  • A taxa Euribor a seis meses, que passou em janeiro de 2024 a ser a mais utilizada em Portugal nos créditos à habitação com taxa variável, cedeu, ao ser fixada em 2,518%, menos 0,071 pontos do que na terça-feira.
  • No mesmo sentido, no prazo de 12 meses, a taxa Euribor baixou para 2,812%, menos 0,117 pontos do que na sessão anterior.
  • A Euribor a três meses também baixou, ao ser fixada em 2,135%, menos 0,043 pontos.

Dados do Banco de Portugal (BdP) referentes a janeiro indicam que a Euribor a seis meses representava 38,93% do stock de empréstimos para a habitação própria permanente com taxa variável. Os mesmos dados indicam que as Euribor a 12 e a três meses representavam 31,78% e 24,98%, respetivamente.

Em 19 de março, o Banco Central Europeu (BCE) manteve as taxas diretoras, de novo, pela sexta reunião de política monetária consecutiva, como tinha sido antecipado pelo mercado e depois de oito reduções das mesmas desde que a entidade iniciou o ciclo de cortes em junho de 2024. A próxima reunião de política monetária da instituição liderada por Christine Lagarde realiza-se em 29 e 30 de abril em Frankfurt, Alemanha.

As Euribor são fixadas pela média das taxas às quais um conjunto de 19 bancos da Zona Euro está disposto a emprestar dinheiro entre si no mercado interbancário.

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