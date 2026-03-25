Trump visita Pequim a 14 e 15 de maio

O Presidente norte-americano desloca-se a Pequim a 14 e 15 de maio, numa visita oficial adiada devido ao conflito dos Estados Unidos contra o Irão, anunciou esta quarta-feira a porta-voz da Casa Branca.

“O tão esperado encontro do Presidente [Donald] Trump com o Presidente [chinês], Xi [Jinping], na China terá agora lugar em Pequim nos dias 14 e 15 de maio”, disse Karoline Leavitt em conferência de imprensa. Questionada pelos jornalistas sobre se a data tinha sido marcada tendo em conta um eventual fim do conflito com o Irão, a porta-voz da Casa Branca sugeriu que sim.

“Sempre estimámos que a guerra ia durar aproximadamente entre quatro a seis semanas, pode fazer as contas”, disse, dirigindo-se a um jornalista, acrescentando que houve uma conversa entre Trump e Xi, que compreendeu as razões do adiamento. A visita, que estava prevista para o final de março ou início de abril, foi adiada a pedido de Donald Trump, que disse fazia questão de estar nos EUA para acompanhar as operações militares norte-americanas contra o Irão.

Na semana passada, o Presidente republicano tinha dito que planeava visitar a China dentro de “cinco ou seis semanas”.

“Mantemos excelentes relações de trabalho com a China, por isso iremos lá dentro de cinco ou seis semanas”, afirmou Trump aos jornalistas na Casa Branca em 17 de março. “Quero estar aqui [em Washington] por causa da guerra [no Médio Oriente]. Sinto que preciso de estar aqui”, disse, acrescentando ter pedido à China para adiar a visita cerca de um mês.

A concretizar-se, esta será a segunda visita de Trump ao gigante asiático, depois da realizada em 2017, durante o primeiro mandato presidencial (2017-2021). Os dois líderes encontraram-se pela última vez em outubro do ano passado, na Coreia do Sul.