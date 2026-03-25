Valor a que bancos avaliam casas aumenta 17,2% para 2.122 euros por metro quadrado

O valor que os bancos dão às casas voltou a aumentar no segundo mês do ano. Depois de um disparo de quase 19% em janeiro, a avaliação bancária da habitação aumentou 17,2% em fevereiro comparativamente ao mesmo mês do ano passado, de acordo com os dados divulgados esta quarta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

O valor mediano de avaliação bancária das casas em Portugal, realizada no âmbito de pedidos de crédito, foi de 2.122 euros por metro quadrado em fevereiro deste ano, o que representa uma subida de 17 euros do que em janeiro.

No entanto, os bancos realizaram menos 1.691 avaliações. “Refira-se que o número de avaliações bancárias considerado foi cerca de 29,6 mil, o que representa uma descida de 5,4% face ao mês anterior e uma descida de 15,6% em termos homólogos”, lê-se no relatório do INE.

Península de Setúbal com disparo de 26%

A Península de Setúbal, onde se localizam zonas consideradas premium, como Comporta ou Tróia, teve o maior crescimento homólogo no valor mediano das avaliações bancárias (+26%) em fevereiro. O segundo mês do ano caracterizou-se ainda pelo facto de não ter havido qualquer região em Portugal a registar uma queda no valor.

Nos apartamentos, o aumento homólogo foi de dois dígitos: 21,9%. O valor mediano de avaliação bancária dos apartamentos foi 2.478 euros por metro quadrado, sendo que os valores mais elevados foram registados na Grande Lisboa (3.298 euros) e no Algarve (2.856 euros).

“O valor mediano dos apartamentos T1 subiu 27 euros, para 3.126 euros por metro quadrado, tendo os T2 e T3 aumentado 31 euros e 36 euros, respetivamente, para 2.560 euros por metro quadrado e 2.157 euros por metro quadrado. No seu conjunto, estas tipologias representaram 92,8% das avaliações de apartamentos realizadas”, neste período, segundo o INE.

Quanto às moradias, o valor cresceu a um ritmo inferior (+13,5%). As moradias foram, em média, avaliadas em 1.529 euros por metro quadrado, mas os números mais elevados observaram-se também na zona da capital e a sul (2.792 euros e 2.761 euros, respetivamente).

Aliás, a Grande Lisboa, o Algarve e também a Península de Setúbal apresentaram valores de avaliação superiores à mediana do país em 52,4%, 32,8% e 23%, respetivamente. Por outro lado, Terras de Trás-os-Montes, Beiras e erra da Estrela e Alto Tâmega e Barroso foram as regiões que tiveram os valores mais baixos em relação à mediana do país (-52,5%, -51,6% e -50,1%, pela mesma ordem).

Notícia atualizada às 11h45