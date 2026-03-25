Verbos Imaculados passa a deter totalidade das empresas donas do JN e TSF

Com o acordo, a Global Media deixa de ter participação nos títulos da Notícias Ilimitadas.

A Verbos Imaculados passou a deter a totalidade da Notícias Ilimitadas e da Rádio Notícias, donas do JN, O Jogo e TSF, após ter sido concluído o acordo, através do qual a Global Notícias deixa de estar representada nas mesmas.

“Está concluído o acordo que altera a estrutura acionista da Notícias Ilimitadas e da Rádio Notícias, que detêm títulos como o JN, o desportivo O Jogo e a TSF“, lê-se num comunicado conjunto da Verbos Imaculados, Notícias Ilimitadas e da Global Notícias, esta última que deixa de ter uma participação nas duas empresas.

Através deste acordo, a Notícias Ilimitadas e a Rádio Notícias passam a ser totalmente detidas pela Verbos Imaculados.

“A Notícias Ilimitadas, a Rádio Notícias e a Verbos Imaculados reafirmam o seu compromisso com a valorização editorial, empresarial e estratégica das marcas que integram o seu portfólio, prosseguindo a respetiva atividade com a prioridade de consolidar e fazer crescer os seus projetos”, sublinharam.