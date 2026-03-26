5 coisas que vão marcar o dia

OCDE publica perspetivas económicas intercalares. O INE divulga contas nacionais trimestrais por setor, sendo acompanhado pela divulgação de dados do Banco de Portugal sobre o sistema bancário. Engel & Völkers apresenta relatório sobre habitação e, na bolsa de Lisboa, a Glintt divulga resultados anuais.

OCDE atualiza perspetivas para a economia mundial

A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) publica esta quinta-feira a sua mais recente Perspetiva Económica Intercalar, o relatório intercalar com as suas projeções macroeconómicas para a economia mundial e todos os países do G20. Em 2025, as previsões de crescimento económico da OCDE foram de desaceleramento, passando de 3,2%, em 2024, para 3,1% em 2025, com a inflação de 2025 a situar-se nos 3,8%.

INE divulga as contas nacionais trimestrais

O Instituto Nacional de Estatística (INE) divulga ao saldo orçamental de 2025, bem como os dados sobre Procedimento de défices excessivos, que ajudam a verificar se as finanças públicas portuguesas são sustentáveis. O ministro do Estado e das Finanças, Joaquim Miranda Sarmento, vai prestar declarações sobre estes resultados depois de já ter antecipado que são “boas notícias”.

Como estão os empréstimos e depósitos bancários?

O Banco de Portugal publica esta quinta-feira informação sobre o sistema bancário nacional, com dados sobre empréstimos e depósitos bancários, que vão permitir perceber a saúde do crédito às famílias e às empresas.

E o mercado imobiliário português?

A consultora imobiliária Engel & Völkers apresenta, a partir das 11h00, o Market Report Habitação 2025–2026, com uma análise detalhada à evolução do mercado residencial em Portugal. O relatório deverá incluir dados sobre preços, volumes de transação e tendências de procura.

Glintt Global presta contas ao mercado

A Glintt Global, empresa cotada bolsa de Lisboa e especializada em soluções tecnológicas para os setores da saúde e farmácia, divulga os resultados anuais de 2025.