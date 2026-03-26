Agências de viagens alertam para “instabilidade” nos aeroportos e impacto no turismo

A Associação Nacional de Agências de Viagens (ANAV) manifestou, esta quinta-feira, “preocupação com a incerteza em torno do processo de atribuição de licenças de assistência em escala (handling) nos aeroportos portugueses”, alertando para o “risco de disrupções operacionais em fases críticas para o turismo nacional”.

“Esta situação levanta sérias dúvidas quanto à estabilidade operacional do setor aeroportuário, podendo traduzir-se em impactos negativos na pontualidade dos voos, no tratamento de bagagens e na experiência global dos passageiros durante a época alta”, destaca Miguel Quintas, presidente da ANAV, citado em comunicado.

O dirigente reforça que o setor entra numa “fase decisiva para o turismo nacional com demasiadas incertezas”. Entre os problemas apontados está o EES, o novo software utilizado nos aeroportos, cuja implementação foi retomada recentemente.

“Surgem agora mais nuvens sobre os aeroportos portugueses, sobretudo o de Lisboa. O setor precisa de previsibilidade e não pode correr riscos numa área tão crítica como o handling aeroportuário”, acrescenta Miguel Quintas.

Estamos a entrar numa fase decisiva para o turismo nacional com demasiadas incertezas. Temos ainda a pairar sobre nós o que acontecerá com o EES (novo software utilizado nos aeroportos), que foi retomado novamente, e surgem agora mais nuvens sobre os aeroportos portugueses, sobretudo o de Lisboa. Miguel Quintas Presidente da ANAV

A associação alerta ainda para o “impacto direto que eventuais constrangimentos poderão ter nas agências de viagens, que poderão ser chamadas a gerir alterações operacionais, atrasos ou irregularidades, com reflexos na confiança dos consumidores e na qualidade do serviço prestado”.

Neste sentido, a ANAV apela às autoridades competentes “para que seja assegurada, com caráter de urgência, uma solução estável que garanta a continuidade, a fiabilidade e a eficiência das operações aeroportuárias, salvaguardando o normal funcionamento do setor turístico em Portugal”, numa altura em que hoteleiros portugueses antecipam crescimento do turismo em 2026, apesar de um abrandamento provocado pela instabilidade geopolítica e pelo aumento dos custos operacionais.