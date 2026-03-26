Turismo

Agências de viagens alertam para “instabilidade” nos aeroportos e impacto no turismo

ANAV alerta para o risco de disrupções nos aeroportos, destacando que atrasos, problemas com bagagens e instabilidade operacional podem afetar a experiência e ter impacto direto no turismo.

A Associação Nacional de Agências de Viagens (ANAV) manifestou, esta quinta-feira, “preocupação com a incerteza em torno do processo de atribuição de licenças de assistência em escala (handling) nos aeroportos portugueses”, alertando para o “risco de disrupções operacionais em fases críticas para o turismo nacional”.

“Esta situação levanta sérias dúvidas quanto à estabilidade operacional do setor aeroportuário, podendo traduzir-se em impactos negativos na pontualidade dos voos, no tratamento de bagagens e na experiência global dos passageiros durante a época alta”, destaca Miguel Quintas, presidente da ANAV, citado em comunicado.

O dirigente reforça que o setor entra numa “fase decisiva para o turismo nacional com demasiadas incertezas”. Entre os problemas apontados está o EES, o novo software utilizado nos aeroportos, cuja implementação foi retomada recentemente.

“Surgem agora mais nuvens sobre os aeroportos portugueses, sobretudo o de Lisboa. O setor precisa de previsibilidade e não pode correr riscos numa área tão crítica como o handling aeroportuário”, acrescenta Miguel Quintas.

Estamos a entrar numa fase decisiva para o turismo nacional com demasiadas incertezas. Temos ainda a pairar sobre nós o que acontecerá com o EES (novo software utilizado nos aeroportos), que foi retomado novamente, e surgem agora mais nuvens sobre os aeroportos portugueses, sobretudo o de Lisboa.

Miguel Quintas

Presidente da ANAV

A associação alerta ainda para o “impacto direto que eventuais constrangimentos poderão ter nas agências de viagens, que poderão ser chamadas a gerir alterações operacionais, atrasos ou irregularidades, com reflexos na confiança dos consumidores e na qualidade do serviço prestado”.

Neste sentido, a ANAV apela às autoridades competentes “para que seja assegurada, com caráter de urgência, uma solução estável que garanta a continuidade, a fiabilidade e a eficiência das operações aeroportuárias, salvaguardando o normal funcionamento do setor turístico em Portugal”, numa altura em que hoteleiros portugueses antecipam crescimento do turismo em 2026, apesar de um abrandamento provocado pela instabilidade geopolítica e pelo aumento dos custos operacionais.

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já Veja todos os planos

Últimas

Populares

Eventos

Comentários ({{ total }})

Agências de viagens alertam para “instabilidade” nos aeroportos e impacto no turismo

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.

Turismo em Portugal deverá crescer em 2026, diz AHP

Fátima Castro,

Os hoteleiros portugueses antecipam crescimento do turismo em 2026, apesar de um abrandamento provocado pela instabilidade geopolítica e pelo aumento dos custos operacionais.