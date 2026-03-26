Alta velocidade Lisboa-Madrid expropria Navigator, Casa Ermelinda Freitas e Sacyr
Modernização e duplicação da Linha do Alentejo entre Poceirão e Bombel vai desapossar mais de 70 parcelas de terreno, numa área equivalente a 30 campos de futebol.
A modernização e duplicação da Linha do Alentejo entre Poceirão e Bombel vai levar à expropriação de uma área equivalente a 30 campos de futebol. A obra atravessa os concelhos de Vendas Novas, do Montijo e de Palmela.
Segundo escreve o Jornal de Negócios (acesso pago), esta obra, uma das que irá abrir caminho à ligação ferroviária entre Lisboa e Madrid, vai desapossar mais de 70 parcelas de terreno, incluindo de empresas como a Casa Ermelinda de Freitas, a The Navigator Company, a Sacyr ou uma participada do Super Bock Group.
No caso da produtora de vinho, são cinco as parcelas dispersas a expropriar no âmbito da obra, que perfazem juntas uma área de 19.151 metros quadrados, ou seja, sensivelmente 1,9 hectares. “Não é a área em si que preocupa, mas a qualidade sobretudo de duas propriedades porque vai alterar completamente um projeto que tínhamos. Para mim é um grande prejuízo”, afirma a proprietária Leonor Freitas.
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