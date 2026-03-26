Câmara de Lisboa restringe TVDE em zonas turísticas e corredor Bus

A Câmara Municipal de Lisboa e as plataformas Bolt e Uber assinam esta quinta-feira um acordo de compromisso que vai criar zonas vermelhas na cidade, nas quais deixará de ser possível iniciar ou terminar deslocações em viaturas TVDE, assim como zonas azuis, que funcionarão em moldes semelhantes aos das praças de táxi.

Entre as zonas vermelhas encontram-se algumas das principais artérias da capital, como o eixo central da Avenida da República, a Avenida Fontes Pereira de Melo, a Praça do Marquês de Pombal e o eixo central da Avenida da Liberdade, com o objetivo de eliminar a sobrecarga a que as entradas e saídas de passageiros que recorrem aos serviços das plataformas de TVDE têm sujeitado os corredores BUS.

Segundo avança ainda o Diário de Notícias (acesso pago) na edição desta quinta-feira, o acordo também prevê a eletrificação total da frota TVDE que opera na capital até ao ano de 2030.