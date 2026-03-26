Changan chega ao mercado com foco na mobilidade elétrica e posicionamento tecnológico

Sérgio Gonçalves, Licenciado em Gestão, com experiencia no setor automóvel, na liderança de equipas e gestão estratégica de marcas multinacionais em Portugal, desempenha funções como Diretor Comercial no Grupo Auto-Industrial no lançamento e a expansão das marcas Changan e Forthing.

A Changan, um dos maiores construtores chineses, entrou no mercado português no final de 2025, reforçando a tendência de expansão de construtores chineses na Europa e escolheu Portugal como um dos mercados de entrada.

Neste episódio do videocast ECO Auto sobre o futuro da transformação da indústria automóvel, Sérgio Gonçalves, analisa o posicionamento da marca, a diferenciação face à concorrência, capacidade tecnológica do grupo e aponta a maturidade do mercado nacional na eletrificação e na recetividade à inovação como fatores decisivos que ajuda a ler o momento atual, o consumidor deixou de escolher apenas pelo preço mas com base num equilíbrio entre tecnologia, confiança e valor.

A estratégia em Portugal insere-se numa visão de médio e longo prazo para a Europa, passa por uma entrada faseada com foco inicial em veículos 100% elétricos no segmento SUV, e por um posicionamento “mainstream tecnológico”, combinando equipamento, qualidade e preço competitivo, com foco na rede, serviço e adaptação ao mercado.

Sérgio Gonçalves acrescenta que Portugal surge como um mercado estratégico, não pela dimensão, mas pela maturidade na adoção da mobilidade elétrica e pela abertura à inovação. A par da Noruega, foi escolhido como ponto de entrada numa estratégia europeia que privilegia uma abordagem faseada, consistente e de longo prazo.

Com centros de desenvolvimento na Europa no Reino Unido e em Itália, Changan procura adaptar os seus produtos às exigências do consumidor europeu, apostando numa oferta inicial de SUV 100% elétricos, alinhados com a procura crescente neste segmento.

Num mercado cada vez mais concorrencial, explica como quer competir com players como a BYD oferecendo tecnologia avançada, qualidade e design a preços acessíveis e por que aposta numa estratégia de longo prazo – a diferenciação não passa apenas pelo produto, mas pela capacidade de garantir consistência e confiança.

Sérgio Gonçalves destaca que o consumidor português está mais informado e exigente, sendo a decisão de compra cada vez mais determinada por um equilíbrio entre preço, tecnologia e fiabilidade.

A nível global, a Changan tem reforçado o investimento em investigação e desenvolvimento, mais de 14 mil milhões de euros desde 2018 e previstos mais 20 mil milhões, incluindo baterias próprias numa estratégia de integração tecnológica que visa otimizar desempenho e eficiência. A transição para a mobilidade elétrica é tecnológica e industrial, exigindo investimento continuo em I&D, software e eficiência na produção.

O nosso convidado define o posicionamento da Changan como uma marca generalista, com forte componente tecnológica, que procura democratizar acesso à inovação — das baterias à condução autónoma como democratização tecnológica e o objetivo de levar níveis avançados (L3/L4) a segmentos mais acessíveis.

Sobre o futuro da mobilidade e a visão a 10 anos, Sérgio Gonçalves considera que “a Europa será marcada pela coexistência de várias soluções energéticas e por uma profunda transformação do modelo de utilização do automóvel”, acrescentado que credibilidade, execução e visão de longo prazo, são os fatores que vão definir quem ganha espaço nesta nova fase de transformação da indústria automóvel.

O podcast ECO Auto resulta de uma parceria com o Mundo Automóvel e está disponível no Spotify e na Apple Podcasts.

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