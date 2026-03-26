Conferência Anual do Trabalho

Conferência Anual do Trabalho regressa para discutir lei laboral, produtividade e competências

  • Trabalho
  • 8:09

A ministra do Trabalho e Mário Centeno estão entre os oradores já confirmados na 3.ª edição da Conferência Anual do Trabalho que se realiza a 21 de abril, na sede do Gi Group, em Lisboa.

A Conferência Anual do Trabalho regressa a 21 de abril, na sede da Gi Group Holding Portugal, em Lisboa, para a sua 3.ª edição dedicada aos grandes temas que estão a marcar o mercado laboral em Portugal. A ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social Maria do Rosário Palma Ramalho e o Ex-governador do Banco de Portugal Mário Centeno estão entre os oradores já confirmados. Conheça o programa aqui.

Ao longo do dia, decisores políticos, especialistas e líderes empresariais vão debater os novos equilíbrios da legislação laboral, a relação entre produtividade, competitividade e remuneração, e as competências críticas para responder às transformações em curso no mundo do trabalho. O programa inclui ainda uma edição ao vivo do podcast “Trinta e Oito Vírgula Quatro”, com Rui Armindo Freitas, Secretário de Estado Adjunto da Presidência e Imigração.

As inscrições estão abertas, estando a participação sujeita à lotação da sala. Reserve já o seu lugar.

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