Conferência Anual do Trabalho regressa para discutir lei laboral, produtividade e competências

A Conferência Anual do Trabalho regressa a 21 de abril, na sede da Gi Group Holding Portugal, em Lisboa, para a sua 3.ª edição dedicada aos grandes temas que estão a marcar o mercado laboral em Portugal. A ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social Maria do Rosário Palma Ramalho e o Ex-governador do Banco de Portugal Mário Centeno estão entre os oradores já confirmados. Conheça o programa aqui.

Ao longo do dia, decisores políticos, especialistas e líderes empresariais vão debater os novos equilíbrios da legislação laboral, a relação entre produtividade, competitividade e remuneração, e as competências críticas para responder às transformações em curso no mundo do trabalho. O programa inclui ainda uma edição ao vivo do podcast “Trinta e Oito Vírgula Quatro”, com Rui Armindo Freitas, Secretário de Estado Adjunto da Presidência e Imigração.

As inscrições estão abertas, estando a participação sujeita à lotação da sala. Reserve já o seu lugar.