Coudelaria de Alter do Chão leiloa 21 puro-sangue lusitanos e dois puro-sangue árabe

O leilão da Coudelaria de Alter realiza-se no dia 24 de abril. Este ano 21 lusitanos e dois árabes estão à venda. Todos foram criados na Coudelaria.



Treze fêmeas e dez machos puro-sangue, 21 lusitanos e dois árabes, vão a leilão na Coudelaria de Alter no dia 24 de abril. Gniqui, castanho e nascido em 2021, deverá ser a estrela da tarde. Tem uma base de licitação de 20 mil euros, a mais alta entre os 23 exemplares à venda. Entre as fêmeas, duas éguas castanhas, Silarca e Salina, são as mais valiosas – 17.500 euros.

O leilão, presencial e online, começa às 15h00 do dia 24 de abril, com inscrições abertas até às 12 horas do próprio dia. As características dos cavalos, nomeadamente a sua linhagem, já podem ser consultadas online, assim como o regulamento e o formulário de inscrição.

O leilão da Coudelaria de Alter está aberto ao público e a Companhia das Lezírias, que detém a exploração da Coudelaria de Alter, promove um dia aberto para dar a conhecer a história da instituição, fundada em 1748 e uma das mais antigas coudelarias da Europa.