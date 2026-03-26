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Coudelaria de Alter do Chão leiloa 21 puro-sangue lusitanos e dois puro-sangue árabe

 ECO,

O leilão da Coudelaria de Alter realiza-se no dia 24 de abril. Este ano 21 lusitanos e dois árabes estão à venda. Todos foram criados na Coudelaria.

Gniqui parte para o leilão com o valor mais alto, 20 mil euros


Treze fêmeas e dez machos puro-sangue, 21 lusitanos e dois árabes, vão a leilão na Coudelaria de Alter no dia 24 de abril. Gniqui, castanho e nascido em 2021, deverá ser a estrela da tarde. Tem uma base de licitação de 20 mil euros, a mais alta entre os 23 exemplares à venda. Entre as fêmeas, duas éguas castanhas, Silarca e Salina, são as mais valiosas – 17.500 euros.

O leilão, presencial e online, começa às 15h00 do dia 24 de abril, com inscrições abertas até às 12 horas do próprio dia. As características dos cavalos, nomeadamente a sua linhagem, já podem ser consultadas online, assim como o regulamento e o formulário de inscrição.

O leilão da Coudelaria de Alter está aberto ao público e a Companhia das Lezírias, que detém a exploração da Coudelaria de Alter, promove um dia aberto para dar a conhecer a história da instituição, fundada em 1748 e uma das mais antigas coudelarias da Europa.

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