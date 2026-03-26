Descontos a pagar por trabalho não declarado vão mesmo ser reduzidos. Ouça o podcast “Ao trabalho!”
O podcast "Ao trabalho!" traz-lhe as notícias que estão a marcar o mercado de trabalho, dos salários às novas tendências, todas as quintas-feiras.
Na prática, apresentaram propostas semelhantes, mas PS e Chega não se entenderam e as regras das contribuições devidas em caso de trabalho não declarado vão mesmo mudar como quer o Governo. Sabe o que está em causa? Este é um dos temas do novo episódio do podcast “Ao trabalho!”, que todas as quintas-feiras lhe leva os principais destaques do mundo laboral em menos de cinco minutos.
Esta semana, falamos também sobre as negociações da nova lei do trabalho e ainda sobre a participação de imigrantes no mercado laboral português.
Anunciamos também a quarta edição da Conferência Anual do Trabalho, que no dia 21 de abril vai reunir decisores, empresários e trabalhadores em torno de temas tão quentes como a reforma da lei do trabalho, a imigração, as competências e os salários.
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