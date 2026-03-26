Diogo Brito e Faro assume direção de marketing e comunicação da Real Companhia Velha

O profissional chega à Real Companhia Velha após um percurso de cerca de 15 anos de experiência em marketing e comunicação, em grande parte no universo Sonae.

A Real Companhia Velha, produtora de vinhos do Porto e Douro, nomeou Diogo Brito e Faro para o cargo de diretor de marketing e comunicação. Vai assumir o desafio de liderar a estratégia de promoção e divulgação institucional, de marcas e produtos, nos mercados nacional e internacional.

A empresa explica, em comunicado, que quer reforçar assim a sua estratégia de valorização e dinamização de comunicação, aliando tradição e saber acumulado ao longo de quase três séculos a uma abordagem de marketing mais integrada e orientada para a inovação, modernidade, criatividade e proximidade com o consumidor.

“A Real Companhia Velha tem estado apostada em fazer grandes investimentos na vinha e no vinho. Com a ‘casa arrumada’ é agora tempo de comunicar com mais impacto e de forma relevante junto de públicos cada vez mais exigentes e diferenciados”, afirma Tiago Silva Reis, diretor executivo da produtora de vinhos.

O responsável acrescenta que “o Diogo encaixa de forma natural no ADN da Real Companhia Velha”. “A sua sensibilidade criativa e a experiência em comunicação integrada são fundamentais para contarmos ao mundo aquilo que fazemos, como o fazemos e a paixão que dedicamos a esta região tão singular, que é o Douro”, nota.

Por sua vez, Diogo Brito e Faro considera “um privilégio integrar a Real Companhia Velha, que representa um encontro raro entre herança, arte e excelência” “É uma ‘casa’ que domina a criação de vinhos de exceção e é precisamente essa base extraordinária que abre espaço a novas formas de criatividade e expressão comunicacional. Num contexto cada vez mais exigente, encaro este desafio como uma oportunidade de, em equipa, ajudar a projetar a imagem e os vinhos da Real Companhia Velha, em Portugal e além-fronteiras”, explica.

O profissional chega à Real Companhia Velha após um percurso de cerca de 15 anos de experiência em marketing e comunicação, em grande parte no universo Sonae, onde passou pelas telecomunicações, na Optimus e na Nos, e pelo retalho, na Modelo Continente. Nos últimos anos, Diogo Brito e Faro liderou a área de publicidade do Continente, tendo sido responsável pela gestão estratégica e operacional de campanhas multicanal.