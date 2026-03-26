Drones russos atingem rede ferroviária na Ucrânia e central elétrica na Estónia

As forças russas atingiram com drones várias carruagens de comboio na região de Kirovohrad, no centro da Ucrânia, informou esta quinta-feira o ministro do Desenvolvimento ucraniano, Oleksiy Kuleba.

Através das redes sociais, o ministro publicou fotografias da oficina ferroviária onde várias locomotivas danificadas estavam a ser reparadas. O local foi atingido por aparelhos aéreos não tripulados (drones) durante a última madrugada.

Kuleba confirmou também danos nas infraestruturas portuárias no sul da Ucrânia, que já tinham sido anteriormente reportados pela Administração Militar da Região de Odessa.

A Rússia ataca regularmente a rede ferroviária ucraniana, incluindo comboios de passageiros em movimento, visando prejudicar um dos principais meios de transporte da Ucrânia.

Este episódio acontece poucas horas depois de um drone que sobrevoava o território russo atingir uma central elétrica na Estónia situada na região de Auvere, junto ao rio Navra que divide, naquela zona, a Estónia do território russo.

Segundo o Serviço de Segurança Interna de Talin, o aparelho aéreo não tripulado (drone) entrou no espaço aéreo da Estónia “vindo da Rússia”, não provocando feridos.

Por outro lado, na segunda-feira, um drone ucraniano caiu num lago da Lituânia, quando as forças ucranianas atacavam o porto russo de Primorsk, localizado perto da fronteira com a Finlândia.

Na Letónia, a Força Aérea identificou uma aeronave não tripulada no espaço aéreo letão vinda da Rússia e que os sistemas de alerta detetaram um “som semelhante a uma explosão” na região de Kraslava, que faz fronteira com a Bielorrússia, país aliado de Moscovo. O incidente de segunda-feira não causou vítimas ou danos materiais, acrescentou a Força Aérea da Letónia.

O drone que caiu na Letónia era “provavelmente ucraniano”, indicou a primeira-ministra Evika Silina através de uma mensagem difundida nas redes sociais. A Letónia também está na trajetória dos ataques de ucraniano contra as regiões da Rússia localizadas perto de São Petersburgo.