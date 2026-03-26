Drones russos atingem rede ferroviária na Ucrânia e central elétrica na Estónia
Forças russas atingiram com drones várias carruagens de comboio na região de Kirovohrad, no centro da Ucrânia, poucas horas após outro aparelho "vindo da Rússia" atingir central elétrica na Estónia.
As forças russas atingiram com drones várias carruagens de comboio na região de Kirovohrad, no centro da Ucrânia, informou esta quinta-feira o ministro do Desenvolvimento ucraniano, Oleksiy Kuleba.
Através das redes sociais, o ministro publicou fotografias da oficina ferroviária onde várias locomotivas danificadas estavam a ser reparadas. O local foi atingido por aparelhos aéreos não tripulados (drones) durante a última madrugada.
Kuleba confirmou também danos nas infraestruturas portuárias no sul da Ucrânia, que já tinham sido anteriormente reportados pela Administração Militar da Região de Odessa.
A Rússia ataca regularmente a rede ferroviária ucraniana, incluindo comboios de passageiros em movimento, visando prejudicar um dos principais meios de transporte da Ucrânia.
Este episódio acontece poucas horas depois de um drone que sobrevoava o território russo atingir uma central elétrica na Estónia situada na região de Auvere, junto ao rio Navra que divide, naquela zona, a Estónia do território russo.
Segundo o Serviço de Segurança Interna de Talin, o aparelho aéreo não tripulado (drone) entrou no espaço aéreo da Estónia “vindo da Rússia”, não provocando feridos.
Por outro lado, na segunda-feira, um drone ucraniano caiu num lago da Lituânia, quando as forças ucranianas atacavam o porto russo de Primorsk, localizado perto da fronteira com a Finlândia.
Na Letónia, a Força Aérea identificou uma aeronave não tripulada no espaço aéreo letão vinda da Rússia e que os sistemas de alerta detetaram um “som semelhante a uma explosão” na região de Kraslava, que faz fronteira com a Bielorrússia, país aliado de Moscovo. O incidente de segunda-feira não causou vítimas ou danos materiais, acrescentou a Força Aérea da Letónia.
O drone que caiu na Letónia era “provavelmente ucraniano”, indicou a primeira-ministra Evika Silina através de uma mensagem difundida nas redes sociais. A Letónia também está na trajetória dos ataques de ucraniano contra as regiões da Rússia localizadas perto de São Petersburgo.
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