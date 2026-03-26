Efacec assina contrato de 50 milhões para fornecer transformadores de alta tensão em Espanha

A Efacec assinou um contrato de 50 milhões de euros com a espanhola Red Elétrica para o fornecimento de transformadores de alta tensão para a rede de transmissão espanhola até 2027, adiantou a empresa em comunicado. O novo contrato assinado pela empresa, que foi comprada pelo fundo Mutares e cujo processo de reestruturação foi concluído, reforça a presença no mercado espanhol.

O contrato prevê que a Efacec “será responsável pelo design, fabrico, fornecimento e serviços de suporte técnico de um conjunto de transformadores adaptados à rede de alta tensão da Red Eléctrica”, adianta o comunicado enviado pela empresa.

A empresa destaca que com base na “relação de longa data entre a Efacec e a Red Eléctrica, a empresa forneceu recentemente um transformador de potência multi-tensão de 500 MVA e 420 kV, em regime chave na mão“. Um equipamento que opera como unidade de reserva estratégica, reforçando a fiabilidade da rede e a segurança operacional.

De acordo com o mesmo comunicado, a Efacec vai aplicar “metodologias avançadas de engenharia e eco design, suportadas por rigorosos padrões de qualidade, com o objetivo de otimizar o desempenho, reforçar a fiabilidade e garantir valor a longo prazo na infraestrutura de transporte da Red Eléctrica”.

A Efacec realça que este novo acordo reforça a “sólida presença” na Europa, que indica Espanha como um “mercado estratégico, onde a Efacec tem vindo a reforçar parcerias de longo prazo com operadores de redes de transporte e distribuição, contribuindo para a resiliência e desenvolvimento da infraestrutura elétrica do país”.