Empréstimos para compra de casa em máximos de quase 14 anos

Os stocks de empréstimos concedidos pelos bancos para compra de casa estão em máximos de quase 14 anos. O valor dos inventários para crédito à habitação em fevereiro, de 112,4 mil milhões de euros, foi o mais elevado desde junho de 2012, de acordo com os dados divulgados esta quinta-feira pelo Banco de Portugal (BdP).

No segundo mês do ano, os empréstimos para habitação atribuídos pela banca em Portugal mantiveram o crescimento de 10,4% em termos homólogos, o que significa que o ritmo de crescimento estabilizou em relação a janeiro. O inventário aumentou 747 milhões de euros.

No cômputo geral, o montante total de empréstimos para as famílias cresceu 9,8%, à semelhança da evolução registada em janeiro. Destaque ainda para o crédito ao consumo, cuja variação foi a mais elevada desde dezembro de 2024.

O montante de empréstimos ao consumo e outros fins subiu 159 milhões de euros em fevereiro, até aos 34 mil milhões de euros. “A taxa de variação anual manteve-se em 7,9%, refletindo uma descida, para 8,7%, nos empréstimos para outros fins e uma subida, para 7,5%, nos empréstimos para consumo”, lê-se no relatório do BdP.

Crédito a empresas sobe 4%

Nas empresas, o crédito aumentou de forma menos expressiva em fevereiro. O montante acumulado de empréstimos para o tecido empresarial atingiu os 74,5 mil milhões de euros até ao fim do segundo mês de 2025. Trata-se de um crescimento de 442 milhões de euros no stock do mês anterior e, em comparação com fevereiro de 2025, uma subida de 4,1%.

Observando as diferenças consoante a dimensão das organizações, foram as mais pequenas que mais crédito solicitaram à banca, segundo o supervisor bancário. Ou seja, os empréstimos às microempresas e às pequenas empresas continuaram a crescer em termos homólogos (+14,1% e +5,3%, respetivamente). Por outro lado, as mexidas anuais no crédito às médias e grandes empresas diminuíram (-1,2% e -3,6%, pela mesma ordem).

Ao nível dos setores de atividade, o crédito ao setor da construção e atividades imobiliárias continuou a acelerar, atingindo uma taxa de crescimento anual de 10,1%. Na área do comércio, transportes e alojamento, aumentou para 4,4%, enquanto o alojamento e restauração e comércio cresceram 5,3% e 6%. Já os transportes e armazenagem e as indústrias e eletricidade caíram (-1,4% e -2,3%) face a fevereiro do ano passado.