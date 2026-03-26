Falta de quórum, assembleia-geral da Pharol volta a reunir a 17 de abril

Os acionistas da Pharol voltam a reunir-se no dia 17 de abril, depois de não terem conseguido votar dois dos pontos previstos na assembleia-geral (AG) desta quinta-feira, por falta de quórum, segundo um comunicado ao mercado.

Em comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a empresa explicou que os pontos seis e sete da ordem de trabalhos “tinham como objeto uma alteração aos estatutos da Sociedade para a qual era necessária a presença ou representação de acionistas detentores de, pelo menos, ações correspondentes a 1/3 do capital”.

No entanto, no momento da discussão e deliberação desses pontos, “a lista de presenças na Assembleia Geral evidenciava que não se encontravam presentes ou representados acionistas que perfizessem 1/3 do capital social, verificou-se a inexistência de quórum constitutivo mínimo para discussão e votação”, referiu.

Assim, a AG irá reunir-se na segunda data que estava indicada, caso fosse necessário, ou seja, no dia 17 de abril. Nesta segunda data, a AG poderá “constituir-se e deliberar sobre as referidas propostas da ordem de trabalhos com qualquer número de acionistas presentes ou representados”, esclareceu.

Em causa está uma proposta de revisão dos estatutos da empresa, deixando “a mesma de ser qualificada e de ficar sujeita ao regime das sociedades gestoras de participações sociais (SGPS)” e outras alterações, incluindo sobre a supressão de limitações a acionistas que exerçam atividade concorrente e sobre a distribuição de lucros.

A outra proposta é “o reagrupamento das ações atualmente existentes, para que a cada 100 ações atuais passe a corresponder uma” nova ação representativa do capital social, com a alteração do valor nominal unitário das ações, de três cêntimos para três euros. A Pharol já apresentou uma proposta semelhante a esta à AG, em 2025, mas na altura foi chumbada pelos acionistas.