Feira de educação e formação Qualifica está de volta à Exponor com a IA em destaque

O impacto da Inteligência Artificial (IA) no ensino e as oportunidades que esta revolução digital pode gerar no mercado de trabalho são alguns dos temas em destaque na edição deste ano da Qualifica – Feira de Educação, Formação e Juventude, que decorre até sábado na Exponor, em Matosinhos. São esperados mais de 40 mil visitantes, entre alunos, professores, profissionais da área educativa, associações e encarregados de educação.

De olhos postos no futuro dos estudantes a partir do 9.º ano de escolaridade, esta 17.ª edição conta com a participação de quase 170 expositores, que apresentam as tendências e orientações ditadas pelo mercado, com uma oferta formativa de mais de 2.000 instituições de ensino e organismos públicos.

Esta montra de ensino e empregabilidade vai colocar a tónica na IA e na aprendizagem ao longo da vida, num mercado competitivo, com vista à valorização profissional. Pelo segundo ano consecutivo, várias universidades, institutos politécnicos e escolas de negócios têm um espaço dedicado à divulgação de mestrados, pós-graduações e formação executiva.

O certame é ainda palco do “Create the Future”, para dar voz a projetos educativos, como é o caso do TUMO Portugal que capacita alunos dos 12 aos 18 anos com competências complementares ao ensino nos seus centros em Lisboa, Porto e Coimbra. Em novembro de 2025, ganhou a medalha de ouro do WISE Prize for Education.

Outro dos programas em destaque no “Create the Future” é o “Bora Jovens” que, segundo a Exponor, consiste num projeto de empregabilidade lançado em Portugal pela Coca-Cola Europacific Partners. O programa “capacita e acompanha alunos, entre os 18 e os 25 anos em situação de vulnerabilidade socioeconómica e risco de exclusão social, através de uma formação online gratuita e intensiva”, detalha a organização da Qualifica. O objetivo é prepará-los para os desafios do mercado de trabalho.