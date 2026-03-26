Goldman Sachs reforça posição na Nearing Visabeira. Vendas sobem 18% para 2,2 mil milhões em 2025

O grupo Visabeira acertou com a Goldman Sachs o reforço do investimento na Nearing Visabeira “com mais 50 milhões de euros, considerando um enterprise value superior a 2.000 milhões de euros, valor este que duplicou nos últimos quatro anos, desde o investimento inicial da Goldman Sachs”. A participação passa a rondar os 25%.

Em 2025, o volume de negócios consolidado da antiga Constructel Visabeira registou um crescimento de 18%, em termos homólogos, para 2,2 mil milhões de euros, anunciou esta quinta-feira a subsidiária do grupo Visabeira dedicada à prestação de serviços de engenharia nos setores das telecomunicações e da energia.

Este aumento nas vendas “reflete o sucesso da integração e do desenvolvimento das empresas adquiridas nos anos anteriores, com especial destaque para os EUA“, sublinha em comunicado. O desempenho “permitiu que o setor da energia atingisse cerca de 45% do volume de negócios (mil milhões de euros)” e o setor das telecomunicações crescesse 20%, para 1,2 mil milhões de euros, impulsionado sobretudo pelo Reino Unido, mas também pelos EUA”.

A Nearing Visabeira manteve “o seu ambicioso plano de crescimento com um investimento de cerca de 37 milhões de euros em 2025, direcionado sobretudo para o reforço da capacidade operacional, em especial nos EUA”, prossegue a empresa.

Os EUA e o Reino Unido, em conjunto, geraram receitas de 1,2 mil milhões de euros, o que corresponde a cerca 55% do volume de negócios total da Nearing Visabeira, aponta.

Os restantes mercados onde opera “contribuíram igualmente para o desempenho de 2025”, com França e Bélgica e o Sul da Europa (Portugal, Itália e Espanha) a representarem, “cada um, entre 15% e 20% do volume de negócios, enquanto Alemanha, Dinamarca e Suécia contribuíram com cerca de 10%”.

O resultado antes de impostos, juros, depreciações e amortizações (EBITDA) recorrente pró-forma ultrapassou os 240 milhões de euros. “Este resultado representa um crescimento acima dos 30% face a 2024 e uma margem EBITDA na ordem dos 11%, refletindo a excelência na execução operacional, bem como os efeitos positivos dos ganhos de escala e da captura de sinergias”, aponta a empresa.

“O ‘backlog’ superou os 5,2 mil milhões de euros no final de 2025, assegurando elevada visibilidade para os próximos anos e sustentando a continuidade da trajetória de crescimento do grupo”, adianta.

Estes resultados “reforçam a confiança que os nossos parceiros financeiros e investidores depositam em nós e um exemplo claro dessa confiança é o recente acordo” com a Goldman Sachs para o reforço do investimento na empresa com mais 50 milhões de euros.

2025 foi um ano de aceleração e maturidade para o grupo, marcado por crescimento orgânico consistente, melhoria da rentabilidade e consolidação da nossa presença internacional, com particular destaque para os EUA e Reino Unido. Nuno Terras Marques CEO da Nearing Visabeira

Para o presidente executivo (CEO) da Nearing Visabeira, Nuno Terras Marques, “2025 foi um ano de aceleração e maturidade para o grupo, marcado por crescimento orgânico consistente, melhoria da rentabilidade e consolidação da nossa presença internacional, com particular destaque para os EUA e Reino Unido”.

A disciplina, o reforço da eficiência operacional e um portefólio equilibrado entre telecomunicações e energia “permitiram-nos crescer com qualidade, mantendo uma estrutura financeira sólida e um backlog robusto que nos dá elevada visibilidade para os próximos anos”, sublinha o gestor, citado no comunicado.

Paralelamente, “estamos a promover a implementação de projetos de inteligência artificial nas nossas operações, com foco na otimização de processos e aumento da produtividade, reforçando a nossa capacidade competitiva num contexto cada vez mais tecnológico e exigente”.

A empresa entra em “2026 com ambição e confiança, focados em continuar a criar valor sustentável e o reforço de investimento por parte da Goldman Sachs demonstra que estamos a construir uma parceria sólida e um futuro forte”, remata Nuno Terras Marques.