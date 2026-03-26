Grupo Albia apresenta a III Edição dos Prémios Albia de Sustentabilidade e anuncia a introdução de uma nova categoria internacional

O Grupo Albia anunciou o lançamento da III Edição dos Prémios Albia de Sustentabilidade. Irá incorporar, como novidade, uma categoria internacional, com o objetivo de alargar o seu alcance e reconhecer iniciativas a nível global.

Carlos Gallego, diretor de Sustentabilidade, Comunicação e Marketing do Grupo Albia, destacou que «o sucesso das edições anteriores dos Prémios Albia de Sustentabilidade representou um grande impulso para avançarmos e apresentarmos esta terceira edição, que traz consigo uma grande novidade: a abertura a projetos internacionais. Esta nova abordagem permitir-nos-á conhecer e dar visibilidade a iniciativas que estão a gerar um impacto positivo para além do nosso país, consolidando os prémios como uma referência global em sustentabilidade».

Nesta III Edição dos Prémios Albia de Sustentabilidade, os prémios contarão novamente com um comité de especialistas em sustentabilidade e no setor funerário encarregado de avaliar as candidaturas. Podem candidatar-se pessoas singulares, trabalhadores independentes, empresas, organizações sem fins lucrativos e entidades públicas e privadas, bem como instituições que, com os seus produtos ou serviços, estejam a gerar ou tenham o potencial de gerar um impacto positivo. A data de abertura desta terceira convocatória será anunciada em breve.

Com a realização desta terceira edição, o Grupo Albia afirmou que reafirma o seu compromisso de liderar a mudança rumo a um setor funerário que adote princípios de sustentabilidade e responsabilidade de forma tangível e que sirva como motor de transformação da sociedade.