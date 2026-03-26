Hoje nas notícias: comboios, seguradoras e hotéis para a Páscoa

A obra no troço Poceirão-Bombel, integrada no projeto da alta velocidade entre Lisboa e Madrid, vai obrigar à expropriação de mais de 70 parcelas de terreno, incluindo de empresas como a Casa Ermelinda de Freitas, a The Navigator Company, a Sacyr e uma participada do Super Bock Group. As seguradoras só anteciparam indemnizações em 5,3% dos sinistros participados na sequência da tempestade Kristin. Conheça as notícias em destaque na imprensa nacional esta quinta-feira.

Alta velocidade Lisboa-Madrid expropria Navigator, Casa Ermelinda Freitas e Sacyr

A modernização e duplicação da Linha do Alentejo entre Poceirão e Bombel vai levar à expropriação de uma área equivalente a 30 campos de futebol. A obra, uma das que irá abrir caminho à ligação ferroviária entre Lisboa e Madrid, atravessa os concelhos de Vendas Novas, Montijo e Palmela e vai desapossar mais de 70 parcelas de terreno, incluindo de empresas como a Casa Ermelinda de Freitas, a The Navigator Company, a Sacyr ou uma participada do Super Bock Group. No caso da produtora de vinho, são cinco as parcelas dispersas a expropriar no âmbito da obra, que perfazem juntas uma área de 19.151 metros quadrados, ou seja, sensivelmente 1,9 hectares. “Não é a área em si que preocupa, mas a qualidade sobretudo de duas propriedades porque vai alterar completamente um projeto que tínhamos. Para mim é um grande prejuízo”, afirma a proprietária Leonor Freitas.

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Seguradoras só anteciparam indemnizações em 5% dos sinistros da tempestade Kristin

Quase dois meses após a tempestade Kristin, que afetou sobretudo a região Centro do país, a Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões (ASF) contabilizava, a 16 de março, perdas a suportar pelo setor segurador (montantes já pagos e provisionados) no valor de 732 milhões de euros. Contudo, os valores pagos ficavam-se por 151 milhões de euros, o que corresponde a cerca de 20,6% dos custos apurados até àquela data. Os mesmos dados indicam que foram feitas 160 mil participações de sinistros, naquele que é o maior evento a suportar pelas seguradoras presentes no mercado nacional, quer em número de participações, quer em valor das indemnizações a pagar, mas a ASF reporta que só se verificou “um adiantamento em 5,3% dos sinistros participados”, quando se encontravam encerrados 31,4% dos sinistros.

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Hotéis enfrentam montanha russa de cancelamentos e reservas de última hora para a Páscoa

A Páscoa marca, tradicionalmente, o início da época alta para o turismo. Este ano, porém, está a revelar-se uma espécie de ‘montanha russa’ para os hotéis em Portugal, que devido à situação de guerra no Irão enfrentam cancelamentos de turistas de países distantes, num efeito cruzado com novas reservas de pessoas que tiveram de reorientar as suas viagens. “O tema da guerra já veio impactar, para nós, a procura para a Páscoa, e estamos a assistir a movimentos contraditórios”, nota o presidente da Associação da Hotelaria de Portugal (AHP), Bernardo Trindade, adiantando que, ainda sem ter dados consolidados, “de momento, à exceção da Madeira, todos os territórios nacionais estão com menos ocupações que no ano passado, mas não quer dizer que não venham a recuperar até ao início da Páscoa com reservas de última hora”. Lisboa e Porto registam quebras na ordem dos 10% comparativamente com o período de Páscoa do ano passado, e, segundo o presidente da AHP, os hotéis já se viram obrigados a baixar os preços.

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Escolas em risco de devolver 480 milhões a Bruxelas por atrasos em centros tecnológicos

A Associação Nacional de Escolas Profissionais (Anespo) apela ao Governo que prolongue o prazo para a conclusão dos 365 centros tecnológicos especializados (CTE) financiados pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) para evitar-se o risco de o país ter de devolver 480 milhões de euros a Bruxelas. O presidente da Anespo, Amadeu Dinis, estima que mais de 200 dos 365 CTE financiados pelo PRR estarão concluídos a 31 de março, o que significa que cerca de 40% não devem estar prontos até ao final do prazo. Na maioria dos casos, as escolas aguardam pela entrega de equipamentos por falta de capacidade dos fornecedores. “Não tenho dúvidas de que teremos capacidade para cumprir a meta se o prazo for prolongado. Ou toda a verba que foi afeta terá de ser devolvida”, alerta o responsável, que pede que o Executivo prolongue o prazo, pelo menos, por mais dois meses.

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Câmara de Lisboa restringe TVDE em zonas turísticas e corredor Bus

A Câmara Municipal de Lisboa e as plataformas Bolt e Uber vão assinar esta quinta-feira um acordo de compromisso que vai criar zonas vermelhas na cidade, nas quais deixará de ser possível iniciar ou terminar deslocações em viaturas TVDE, e também zonas azuis, que funcionarão em moldes semelhantes aos das praças de táxi. Entre as zonas vermelhas encontram-se algumas das principais artérias da capital, como o eixo central da Avenida da República, a Avenida Fontes Pereira de Melo, a Praça do Marquês de Pombal e o eixo central da Avenida da Liberdade, com o objetivo de eliminar a sobrecarga a que as entradas e saídas de passageiros que recorrem aos serviços das plataformas de TVDE têm sujeitado os corredores BUS. O acordo também prevê a eletrificação total da frota TVDE que opera na capital até ao ano de 2030.

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