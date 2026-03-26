Direto Rússia prepara envio de drones e alimentos para o Irão
Ao 26º dia de guerra, Teerão afirma ter atingido vários alvos em Israel e nos países do Golfo. Exército americano diz ter destruído "dois terços" da capacidade iraniana de fabrico de mísseis e drones.
Presidente norte-americano assegura que a liderança do Irão está a negociar um acordo de cessar-fogo, mas que o nega publicamente por receio de “ser assassinada pelos seus”. Parlamento iraniano quer cobrar portagem para passagem pelo estreito de Ormuz.
Acompanhe aqui os últimos desenvolvimentos da guerra no Médio Oriente.
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