Kristin. Seguradoras só anteciparam indemnizações em 5% dos sinistros
Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões (ASF) contabilizava a 16 de março perdas a suportar pelo setor segurador (montantes já pagos e provisionados) no valor de 732 milhões de euros.
Quase dois meses após a depressão Kristin, que afetou sobretudo a região Centro do país, a Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões (ASF) contabilizava, a 16 de março, perdas a suportar pelo setor segurador (montantes já pagos e provisionados) no valor de 732 milhões de euros.
No entanto, de acordo com os dados avançados pelo Público (acesso pago) na edição desta quinta-feira, os valores pagos ficavam-se por 151 milhões de euros, o que corresponde a cerca de 20,6% dos custos apurados até àquela data.
Os mesmos dados indicam que foram feitas 160 mil participações de sinistros, naquele que é o maior evento a suportar pelas seguradoras presentes no mercado nacional, quer em número de participações, quer em valor das indemnizações a pagar, mas a ASF reporta que só se verificou “um adiantamento em 5,3% dos sinistros participados”, quando se encontravam encerrados 31,4% dos sinistros.
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