LALIGA lança um protocolo pioneiro para prevenir e combater comportamentos de discriminação e assédio nos estádios

Um encontro que serviu de palco para a apresentação do seu novo Protocolo-Guia para prevenir e agir em situações de discriminação, assédio e comportamentos de caráter sexual no futebol profissional.

Este protocolo constitui o primeiro modelo integral deste tipo impulsionado por uma liga de futebol profissional na Europa e representa um passo em frente na consolidação de ambientes seguros, inclusivos e respeitosos nos estádios. Com esta iniciativa, a LALIGA reforçou o seu papel como referência em matéria de segurança e bem-estar, avançando para um futebol em que a proteção das pessoas seja uma garantia em cada jogo.

O desenvolvimento deste Protocolo-Guia responde a uma visão proativa por parte da LALIGA, orientada para antecipar e estabelecer padrões antes que surjam situações de risco generalizadas. Longe de responder a uma problemática estrutural, esta iniciativa surgiu com o objetivo de reforçar um ambiente que já é seguro, incorporando ferramentas e procedimentos que permitam continuar a elevar os níveis de proteção e atenção nos estádios.

Na apresentação, o ministro do Interior, Fernando Grande-Marlaska, salientou que o seu departamento e a LALIGA partilham «um compromisso firme com uma política de segurança que coloca o adepto no centro de todas as nossas ações. Este Protocolo-Guia que hoje é apresentado é um exemplo claro dessa colaboração e da vontade conjunta de continuar a avançar na proteção das pessoas nos estádios.

«Quero ser muito claro: a proteção do adepto está acima de tudo. Defendemos uma política de tolerância zero face a qualquer forma de violência, seja ela sexual, de género ou discriminatória. Não vamos permitir que o ódio, o insulto ou a intimidação tenham lugar no futebol», acrescentou.

Marlaska afirmou que «o desporto deve ser, e continuará a ser, um espaço de convivência, respeito e diversão. Este protocolo reforça a coordenação entre os clubes e as forças e corpos de segurança do Estado, e permite-nos continuar a construir estádios mais seguros, onde qualquer pessoa possa viver o futebol com liberdade e tranquilidade.»

O protocolo insere-se no cumprimento do quadro normativo em vigor, especialmente do disposto na Lei 39/2022, do Desporto, que reforça a obrigação de garantir ambientes seguros e respeitosos. Neste sentido, a LALIGA não só cumpre as exigências legais, como as ultrapassa, desenvolvendo um modelo próprio que aspira a tornar-se uma referência a nível europeu.

O Protocolo-Guia estabelece um modelo de atuação uniforme para todos os clubes, baseado na prevenção, na deteção e numa resposta coordenada perante qualquer situação de discriminação ou assédio. A abordagem coloca a pessoa afetada no centro da ação, garantindo uma assistência rápida, eficaz e especializada.

O presidente da LALIGA, Javier Tebas, afirmou que «o futebol é uma experiência coletiva que deve ser vivida com segurança, respeito e liberdade. Com este protocolo, damos um passo decisivo para colocar o adepto no centro, reforçando a sua proteção e garantindo que os estádios sejam espaços onde não haja lugar para qualquer tipo de violência ou discriminação.

«Esta iniciativa», acrescentou, «reflete o firme compromisso da LALIGA e a estreita colaboração com as instituições e as forças e corpos de segurança do Estado para avançar rumo a um modelo de tolerância zero. Não se trata apenas de reagir, mas de antecipar, prevenir e agir com eficácia para que o futebol continue a ser o que deve ser: um desporto para todos».

Entre as principais medidas previstas destacam-se a implantação de Pontos e Salas Violetas nos estádios, a formação específica do pessoal envolvido e a coordenação operacional entre segurança, serviços de saúde e autoridades competentes, configurando um sistema integral de proteção no âmbito desportivo.

Para Enrique Cerezo, presidente do Atlético de Madrid, «é uma verdadeira honra que o Riyadh Air Metropolitano tenha acolhido a apresentação do novo protocolo e, desta forma, termos tido a oportunidade de sublinhar o firme compromisso do nosso clube com a responsabilidade social dentro e fora do campo. Os valores do futebol assentam no respeito, num ambiente seguro e longe de qualquer comportamento impróprio para o desporto».

O evento reuniu representantes institucionais, forças de segurança do Estado, responsáveis pelas emergências dos clubes de futebol, pessoal de saúde e entidades especializadas, com o objetivo de avançar em conjunto na implementação deste modelo e consolidar um padrão comum em matéria de prevenção e atuação face a este tipo de comportamentos.

Com esta iniciativa, a LALIGA assinalou que dá um passo decisivo na sua estratégia para colocar a proteção das pessoas no centro da experiência nos estádios, alinhando o futebol profissional «com os mais elevados padrões europeus em matéria de prevenção, antecipação e resposta».