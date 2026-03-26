Marketing nas alturas? Sky Lounge relança-se no mercado
Ao relançamento da empresa estão associadas experiências gastronómicas, abertas ao público, assim como a oportunidade de empresas e marcas fazerem ativações a 50 metros de altura.
A Sky Lounge, empresa portuguesa que surgiu no mercado em 2009, regressa às alturas, abrindo pela primeira vez a oportunidade de empresas e marcas realizarem eventos a 50 metros do solo. A estrutura é adaptável para eventos próprios ou ativações integradas noutros eventos, possibilitando elevar mais de 250 convidados por dia.
“A proposta assume-se como uma poderosa ferramenta de marketing, nas dimensões de hospitalidade, branding e media“, considera a empresa, em comunicado. Por exemplo, “será possível reunir e motivar equipas em ações de team building, reunir os clientes num espetáculo musical, lançar e apresentar produtos, ou até desenvolver ativações de marca em locais definidos, desde um autódromo a um festival de música”, aponta a Sky Lounge.
“Qualquer marca poderá alugar a estrutura e desenvolver as suas experiências seja com colaboradores, clientes, ou outros públicos, criando envolvimento, diferenciação, e transformando a experiência num impacto real impossível de ignorar, tanto para quem a vive como para quem a vê”, explica Francisco C. Mendonça, founder & CEO da Sky Lounge.
Experiência gastronómica a 50 metros de altura
Associado a este relançamento, a empresa anunciou também experiências gastronómicas, abertas ao público, lideradas pelos chefs Chakall (Lisboa), Ricardo Costa (Porto), Noélia Jerónimo (Algarve) e Tony Martins (Aveiro).
A primeira experiência Chefs Sky Sessions será em Lisboa, entre os dias 29, 30 e 31 de maio, na zona de Belém, numa vista panorâmica que percorre a Torre de Belém, o Palácio Nacional de Belém e o Padrão dos Descobrimentos. A sessão de estreia é comandada por Chakall, o chef argentino que se tornou uma presença em Portugal, seja como apresentador de televisão, ou à frente de mais de uma dezena de restaurantes.
No centro da mesa suspensa, o chef e a sua equipa conduzem a preparação dos pratos, enquanto a estrutura é elevada suavemente até aos 50 metros de altura. Os assentos rodam 180º.
As próximas Sky Sessions, com datas a anunciar em breve, são da responsabilidade de Ricardo Costa, chef executivo do The Yeatman distinguido com duas estrelas Michelin, Noélia Jerónimo, estrela do restaurante Cabanas de Tavira, e Tony Martins, fundador do Vagos Sensation Gourmet.
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