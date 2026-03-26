Autarquias

Mau tempo. Cascais apoia comerciantes com 150 mil euros

O município de Cascais tem 150.000 euros destinados a apoiar os comerciantes que sofreram prejuízos devido às últimas tempestades.

Cascais lança Fundo de Indemnização aos Comerciantes de 150.000 euros

A Câmara Municipal de Cascais anunciou esta quinta-feira a criação de um “Fundo de Indemnização aos Comerciantes”, no montante de 150.000 euros, para “apoiar a reposição de bens, a recuperação de instalações comerciais, e compensar, ainda que parcialmente, os prejuízos sofridos” nos negócios devido ao chamado “comboio de tempestades” que devastou o país.

O autarca Nuno Piteira Lopes justifica a medida municipal com a necessidade de apoiar financeiramente os comerciantes, de modo a que consigam erguer os negócios que sofreram avultados prejuízos devido ao mau tempo e consequentes inundações que se registaram nalgumas zonas do concelho.

“Perante situações como as das tempestades por que Portugal passou no mês passado, as autarquias precisam de fazer mais pelos munícipes e pelos comerciantes locais do que apenas agir no momento imediato destes acontecimentos“, vinca o autarca social-democrata, citado num comunicado.

Os comerciantes interessados devem enviar uma descrição detalhada dos danos, incluindo registos fotográficos, vídeos e orçamentos, além de uma declaração relativa à existência ou inexistência de seguros ou outros apoios, descreve a Câmara Municipal de Cascais.

Perante situações como as das tempestades por que Portugal passou no mês passado, as autarquias precisam de fazer mais pelos munícipes e pelos comerciantes locais do que apenas agir no momento imediato destes acontecimentos.

Nuno Piteira Lopes

Presidente da Câmara Municipal de Cascais

Entre as despesas elegíveis ao apoio constam, detalha a autarquia, a “reparação de danos em instalações, equipamentos e mobiliários afetos à atividade; substituição de mercadorias destruídas ou inutilizadas; limpeza, desinfeção e remoção de resíduos”. Acrescem outras despesas indispensáveis à reposição da atividade, “desde que devidamente fundamentadas e aceites” pelo município.

Os comerciantes devem, contudo, cumprir determinados requisitos:

  • Exercerem atividade económica em Cascais.
  • Estarem “devidamente registados e com situação regularizada junto da Autoridade Tributária e da Segurança Social”.
  • Terem sofrido prejuízos materiais diretos no estabelecimento comercial na sequência das inundações.
  • Não se encontrarem em situação de incumprimento perante o município.

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