Meo Energia lança tarifa dinâmica para empresas

O MEO Energia lançou uma nova tarifa dinâmica de eletricidade dirigida ao setor empresarial, com ligações à rede de Baixa Tensão Especial (BTE) e Média Tensão (MT).

Ao adaptar o seu perfil de consumo às horas de maior produção de energia renovável, “as empresas podem usufruir de preços significativamente mais baixos, com impacto direto na redução de custos e no aumento da rentabilidade do negócio”, garante a empresa, num comunicado enviado às redações.

Esta solução tem outras duas vantagens para a indústria. Por um lado, trata-se de energia 100% verde, proveniente exclusivamente de fontes renováveis, contribuindo para uma menor pegada ecológica do cliente. Em paralelo, deve contribuir para uma melhoria do Rating ESG, “um passo estratégico para empresas que pretendem fortalecer o seu posicionamento no mercado, junto de investidores e parceiros, através do compromisso com a sustentabilidade”, defende a Meo Energia.

Com este lançamento, o Meo Energia entende que contribui para um modelo energético mais eficiente, sustentável e competitivo para a economia nacional. A informação detalhada sobre a nova tarifa, bem como o processo de adesão, estão disponíveis no site oficial da MEO Energia.