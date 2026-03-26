Noruega e Islândia aderem à IRIS2, a concorrente europeia da Starlink

A Noruega e a Islândia juntaram-se à constelação de satélites europeia, IRIS2, os dois primeiros países não membros da União Europeia a aderir à iniciativa de comunicações seguras baseadas no espaço, uma alternativa europeia à gigante americana Starlink, detida por Elon Musk.

“Esta parceria representa uma expansão significativa do ecossistema espacial europeu, reforçando a cooperação da União com parceiros-chave para impulsionar a resiliência coletiva e a segurança na conectividade segura”, refere comunicado.

Ao juntarem-se a este projeto, os dois países ganham acesso a serviços de comunicação encriptados, essenciais para proteger informação sensível, apoiar as autoridades públicas, assegurar a segurança da navegação aérea e marítimas no Atlântico Norte e Ártico, refere o mesmo comunicado.

O embaixador da Islândia na UE descreveu o IRIS2 como de “enorme importância”, citado pelo EuroActiv. Para Stefán Jóhannesson irá fornecer uma alternativa aos três cabos submarinos de internet dos quais a ilha depende atualmente para conectividade.

O objetivo da União Europeia é que o IRIS2 esteja totalmente operacional até 2030, mas o projeto enfrenta atrasos e incertezas após o anúncio das Forças Armadas alemãs de que tencionam construir uma constelação nacional de 10 mil milhões. “É claro que precisamos analisar como integrar os novos desenvolvimentos de constelações soberanas”, disse Andrius Kubilius, Comissário Europeu para Defesa e Espaço, em conferência de imprensa depois da assinatura do acordo.

A Noruega e a Islândia deverão contribuir, respetivamente, com cerca de 40 milhões e 3 milhões de euros, para o IRIS2 em 2026-2027, com os montantes futuros a serem negociados após a finalização do orçamento da UE para 2028-2034.